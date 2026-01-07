ТСН в социальных сетях

Украина
1008
Почему РФ заморозила обмены: Зеленский назвал главную причину

Президент Зеленский объяснил задержку больших обменов пленных действиями РФ.

Дмитрий Гулийчук
Один из обменов пленными. Фото иллюстративное

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему так давно происходили большие обмены пленниками с Россией.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов.

Он объяснил, что это связано с тем, что для России это давление на Украину.

«Украина находит свои дипломатические давления на России, чтобы она закончила войну. Россия понимает, что обмены военнопленными для нас — вопрос важный, болезненный. И потому она как раз все это тормозит», — отметил Зеленский.

Президент заверил, что власти делают все возможное, чтобы разблокировать обмены военнопленных.

Ранее Владимир Зеленский ответил, будет ли новый глава его Офиса Кирилл Буданов влиять на информационную политику.

