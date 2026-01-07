Почему РФ заморозила обмены: Зеленский назвал главную причину

Один из обменов пленными. Фото иллюстративное / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему так давно происходили большие обмены пленниками с Россией.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов.

Он объяснил, что это связано с тем, что для России это давление на Украину.

Реклама

«Украина находит свои дипломатические давления на России, чтобы она закончила войну. Россия понимает, что обмены военнопленными для нас — вопрос важный, болезненный. И потому она как раз все это тормозит», — отметил Зеленский.

Президент заверил, что власти делают все возможное, чтобы разблокировать обмены военнопленных.

Ранее Владимир Зеленский ответил, будет ли новый глава его Офиса Кирилл Буданов влиять на информационную политику.