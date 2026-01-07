- Дата публикации
Почему РФ заморозила обмены: Зеленский назвал главную причину
Президент Зеленский объяснил задержку больших обменов пленных действиями РФ.
Президент Владимир Зеленский объяснил, почему так давно происходили большие обмены пленниками с Россией.
Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов.
Он объяснил, что это связано с тем, что для России это давление на Украину.
«Украина находит свои дипломатические давления на России, чтобы она закончила войну. Россия понимает, что обмены военнопленными для нас — вопрос важный, болезненный. И потому она как раз все это тормозит», — отметил Зеленский.
Президент заверил, что власти делают все возможное, чтобы разблокировать обмены военнопленных.
