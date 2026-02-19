Почему Россия атакует энергетические объекты на западе Украины: эксперт раскрыл замысел Кремля

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Последние несколько массированных атак РФ были направлены на энергетические объекты на западе Украины. Цель захватчиков — не только создание критической ситуации, но и попытка отрезать государство от импорта электроэнергии.

Об этом заявил эксперт по энергетике Станислав Игнатьев в комментарии «Телеграфу».

По его словам, основная цель агрессорки России — отрезать Украину от импорта электроэнергии.

«Основная цель — отрезать Украину от импорта электроэнергии. Именно поэтому удары наносили по подстанциям Западноукраинская-750 и Новый Раздел-330», — рассказал эксперт.

Еще одной целью атаки, подчеркнул Игнатьев, была дестабилизация западной энергосистемы. Ее основу составляет Хмельницкая АЭС, балансируемая Бурштынской ТЭС. К слову, эту станцию в Прикарпатье оккупанты также атаковали.

«Но по сути враг своих целей не достиг», — подытожил энергетический эксперт.

Игнатьев также пояснил, что дефицит электроэнергии снизился из-за отстранения существенных морозов, а также благодаря полноценному импорту на уровне 2,3 ГВтч в утренние и вечерние часы.

Удары по энергообъектам на мероприятии

Ночью и утром 7 февраля армия РФ избивала по основной энергосети Украины. В частности, по подстанции и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ, которые являются основой энергосети страны. Захватчики ударили по генерации: Бурштынской ТЭС Ивано-Франковской области и Добротворской ТЭС на Львовщине.

В тот же день россияне ударили по критической подстанции на западе Украины – по Западно-украинской электроподстанции. Она регулирует электроснабжение, объединяя выдачу с Хмельницкой и Ровенской АЭС, балансировку через янтарскую и Добротворскую ТЭС, а также прием электроэнергии в условиях импорта и аварийной помощи от ЕС.

Напомним, 17 февраля во время массированной атаки в Ивано-Франковской области произошли взрывы. Громко было в Янтаре, куда летели ракеты и дроны. После атаки город остался без тепла, потому что была повреждена теплосеть.