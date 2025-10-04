Почему Россия бьет по транспорту и больницам: эксперт назвал главную причину

Укрзализныця / © "Укрзализныця"

Удары по поездам, вокзалам и больницам — часть гибридной стратегии Кремля, направленной на подрыв устойчивости общества.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал полковник, военный эксперт, ветеран морской пехоты Юрий Микуляк.

«Путин, вероятно, рассчитывает на какую-то гибридную войну изнутри нашего государства», — говорит Микуляк.

По его словам, цель врага — поражать критически важные объекты: транспортные узлы, поликлиники и больницы, чтобы посеять панику и усложнить жизнь людей.

Эксперт отмечает, что теперь чаще попадают в поезда и железнодорожную инфраструктуру, потому что эти объекты имеют ключевое значение для логистики и мобильности населения. Это, в его оценке, часть тактики, которая должна деморализовать граждан и усложнить эвакуацию и перемещение.

Микуляк считает, что госструктурам следует «немножко отодвигать в сторону Российской Федерации», чтобы сделать невозможным поставки и дотягивание вооружений до важных узлов. То есть, по его мнению, нужно совмещать оборонные меры с действиями, которые усложнят противнику доступ к важной инфраструктуре.

Эксперт обращает внимание, что такие удары особенно влияют на прифронтовые районы и крупные города на границе, в частности, Сумы. Усиление обороны только на линии фронта, говорит Микуляк, может оказаться недостаточным — необходимы скоординированные меры по всей глубине тыла и усиление защиты транспортных узлов.

Напомним, 4 октября в Шостке Сумской области российские войска произвели обстрел железнодорожного вокзала и пассажирского поезда «Шостка–Киев». Около 30 человек получили ранения, среди них есть дети, а также работники УЗ.

После первого взрыва над вокзалом кружил беспилотник, мешавший спасателям ликвидировать последствия, а впоследствии враг нанес повторный удар. В больницы доставлены восемь раненых, среди которых трое детей 8, 11 и 14 лет, старший мальчик находится в состоянии средней тяжести. Впоследствии стало известно об одном погибшем.