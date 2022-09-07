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Почему Россия бросила на войну с Украиной старые танки Т-62: объяснение эксперта

Дата публикации
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2026
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Почему Россия бросила на войну с Украиной старые танки Т-62: объяснение эксперта

Фото: Associated Press

Россия последние пять лет сознательно порезала многие заводы оборонной отрасли на металлолом. Теперь ей приходится бросать на фронт устаревшие танки, вместо новых версий, которые сложнее восстановить.

Чтобы восстановить старые танки Т-62, нужно всего несколько недель, тогда как на реставрацию более новых Т-72 и Т-80 уйдут месяцы, за которые Кремль может проиграть войну.

Такое мнение высказал эксперт военного портала Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала "FreeДом".

"Россия последние 5 лет резала какие-то предприятия своей оборонной отрасли буквально на металлолом вместо того, чтобы обновлять производственные мощности. Тем более там была борьба между Уралвагонзаводом и Мнобороны РФ, которое было владельцем этих ремонтных заводов по восстановлению танков. Выходит, что теперь россияне разгребают результаты этой лоббийской борьбы", — рассказал эксперт.

По словам Киричевского, сейчас у России нет мощностей ремонтировать и восстанавливать танки. Это стало причиной того, что на фронт пошли не более новые танки, а старые Т-62.

"Объяснение простое. Т-62 проще всего восстановить, там нужно всего две недели работы. А чтобы восстановить танки Т-72 и Т-80 после концервации – там нужно три месяца работы. Выходит, что россияне эти три месяца уже потеряли. Опять же, если посмотреть подробнее на планы России построить новые танковые заводы, там выходит 4 месяца только на улаживание всех бюрократических формальностей. А завод сколько они будут строить?" – рассказал эксперт.

Киричевский отметил, что за время, пока Россия будет строить новые заводы оборонной отрасли, она может проиграть войну с Украиной.

"Проект России выходит в стиле Потемкинских деяний: вроде бы что-то полезное собираются строить и необходимое для ведения войны против Украины, но выходит, что пока построят, Кремль может проиграть войну", — заявил эксперт.

Напомним, Киричевский заявил, что у России не хватает снарядов для продолжения войны в Украине. Из-за этого она вынуждена обратиться по поводу закупки артиллерийских снарядов к своим "друзьям" в Азии. Правда, те могут "заломить" за них непомерную для России цену.

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