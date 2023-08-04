Почему Россия использует "Шахеды" для ударов по портам на Дунае: объяснение британской разведки

В течение последних двух недель Россия нанесла несколько ударов по украинским портам на реке Дунай с помощью иранских дронов-камикадзе "Шахед". Вероятно, страна пытается вынудить международное судоходство прекратить торговлю через порты.

Об этом написало Министерство обороны Великобритании.

Россия склонна рисковать

В британской разведке утверждают, что дроны наносили удары по целям всего в 200 метрах от границы с Румынией. Это свидетельствует о том, что Россия подвержена риску нанесения ударов вблизи территории НАТО.

"Есть реальная возможность того, что Россия использует дроны для нанесения ударов по этому району, считая, что они несут меньше рисков эскалации, чем крылатые ракеты. Она считает их достаточно точными, и у них гораздо меньшие боеголовки, чем у крылатых ракет", – отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, 2 августа государство-агрессор атаковало Одесскую область иранскими беспилотниками. Как уточнил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров, прилет зафиксирован в Измаиле. В результате удара поврежден элеватор с зерном.

В Reuters подчеркнули, что это привело к росту мировых цен на продовольствие, ведь РФ снова наращивает свои террористические усилия по восстановлению блокады украинского зернового экспорта.

Президент Румынии Клаус Иоганнис прокомментировал российские удары по инфраструктуре на Дунай в Одесской области. Он подчеркнул: атаки, которые происходят неподалеку от его страны, "неприемлемы".

Читайте также: