Почему Россия массированно бьет по Одесчине: Игнат назвал главные цели врага

Игнат объяснил стратегию врага

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Россия сосредотачивает удары по Одесской области из-за ее экономического значения, портовой инфраструктуры и расположения вблизи границ стран НАТО. Для атак по региону враг использует широкий спектр ракетных вооружений и беспилотников.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник Управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, Одесчина остается одной из главных целей российских атак из-за стратегического значения региона.

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«Причиной фокуса атак РФ на Одесчину является экономическое значение области, портовая инфраструктура и близость к границам стран НАТО», — отметил Игнат.

Он подчеркнул, что российские войска пытаются нанести удары не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре, в частности, портовым объектам и складам.

Чем бьет и откуда РФ запускает ракеты по Одесской области

Для таких атак оккупанты применяют различные типы вооружения. Среди них — управляемые авиационные ракеты Х-59 и противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Также Россия использует ракеты «Оникс» и Х-22, которые запускаются с территории временно оккупированного Крыма.

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По словам представителя Воздушных сил, враг активно применяет беспилотники разных типов — от ударных дронов «Шахед» до «Гербер» и баражирующих боеприпасов «Бандероль».

Игнат отметил, что таким образом Россия пытается наносить ущерб критически важным для Украины направлениям, в частности, портовой инфраструктуре, которая имеет значение для экономики страны.

Напомним, накануне Россия атаковала гражданское судно возле Одесской области. В результате атаки погибли 10 человек. Известно, что сухогруз перевозил кукурузу. На борту находились 18 человек.

18 июля РФ ударила по спортивно-развлекательному комплексу в Одесской области. Там погиб ребенок. Была повреждена территория спортивно-развлекательного комплекса, частные жилые дома и автомобили граждан.

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Ранее говорилось, что российские войска неделю подряд массированно атакуют Одесчину управляемыми авиационными ракетами. В результате новых «прилетов» в жилищный сектор есть погибшие и раненые, среди них дети.

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