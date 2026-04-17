Почему Россия не отдает пленных: в ГУР назвали главную причину

Андрей Юсов

Государство-агрессорка использует вопросы военнопленных для продвижения пропагандистских нарративов и давления на Украину. В то же время у России нет мотивации спасать и возвращать своих граждан.

Об этом заявил заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов в комментарии «Укринформу», отвечая на вопрос, почему Россия не отдает Украине пленных.

«Самая главная причина — это мотивация государства-агрессора. Мотивация — не спасти и вернуть своих граждан, военнопленных оккупантов. И, конечно, не уволить украинцев, как военных, так и гражданских, даже тяжелобольных, тяжелораненых, женщин. А собственно использовать любые инструменты, в частности проблемы военнопленных, для продвижения своих нарративов и давления на Украину», — отметил он.

По словам Юсова, если государство придерживается взятых на себя международных обязательств по гуманитарному праву, Женевских конвенций, то никаких проблем с возвращением военнопленных быть не должно. «Но мы имеем дело с Россией», — добавил он.

Напомним, в плену РФ нашли украинцев, судьба которых была неизвестна. Координационный штаб установил факт пребывания в плену еще 12 украинцев.