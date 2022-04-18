Почему Россия провалила наступление на Киев – руководитель военной разведки Украины назвал причины

Россияне приняли желание за реальность, говорит начальник ГУР Минобороны Украины.

Российские командиры некомпетентно и неосторожно подошли к проведению масштабного наступления на Украину. В то же время, ВСУ создали соответствующие условия для россиян, что заставило оккупантов вывести свои войска из Киевской области.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов немецкому изданию Spiegel, сообщает ГУР МО в Telegram.

На вопрос журналиста почему Россия решила вывести свои войска из Киевской области, руководитель военной разведки Украины отметил, что оккупационные войска не просто отошли – их Вооруженные силы Украины выгнали из Киевской области.

"Началось с того, что мы вернули город Ирпень. Это чревато разрезанием их сил в Киевской области. Россияне быстро поняли, что только через несколько дней они оказались в той же ситуации, которую сами любят создать врагу – окружение и разграничение своих сил. Поэтому они решили отступить", — объяснил Кирилл Буданов.

Также он отметил, что российское военное руководство действительно верило в "захват Киева за три дня".

"Меня удивляет насколько некомпетентно и неосторожно подошли российские командиры к проведению столь крупной операции. Если они действительно верили, что смогут сделать это за три дня – и, насколько нам известно, они абсолютно верили, что так – то российское руководство, видимо, удивляется, насколько компетентны их генералы. Они приняли желание за реальность", — отметил руководитель военной разведки Украины.

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