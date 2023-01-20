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Почему Россия сейчас не применяет дроны в массированных обстрелах Украины: Гуменюк назвала причины

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1713
Время на прочтение
1 мин
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Почему Россия сейчас не применяет дроны в массированных обстрелах Украины: Гуменюк назвала причины

Скриншот с видео

Гуменюк говорит, что базы запуска дронов переместили на азовское побережье Краснодарского края. Поэтому сейчас оккупанты проводят расчеты и согласования.

Россия сейчас не применяет иранские дроны при массированных обстрелах Украины по нескольким причинам.

Об этом 24 Каналу сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты столкнулись с нехваткой личного состава, подготовленного для использования беспилотников Shahed. Россияне нуждались в прибытии иностранных инструкторов, которые поставили свои условия после взрывов на базах в Крыму и во временно оккупированном Херсоне. Там пропали без вести, в частности, иранские инспекторы, говорит Гуменюк.

"Они пытаются отыскать более стабильные и безопасные места. Базы запуска переместили на азовское побережье со стороны Краснодарского края. Это увеличивает расстояние, на котором дрон должен выполнить задание, а значит — увеличивает время на его обнаружение и уничтожение. Поэтому они примеряются, производят расчеты и согласование", – объяснила Гуменюк.

Также она добавила, что штормовая погода, порывистый ветер могут оказывать существенное влияние на полетность такого вида оружия.

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Дата публикации
Просмотры
1713
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