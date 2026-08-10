Почему Россия системно атакует Киев и его пригород: в ГУР дали четкий ответ

Вадим Скибицкий

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Российские войска осуществляют регулярные комбинированные удары по Киеву, Днепру, Харькову и Запорожью, пытаясь поразить ключевые объекты украинского оборонно-промышленного комплекса. Главная задача врага — остановить развитие украинского ракетного вооружения и ударных беспилотников.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий.

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По словам представителя военной разведки, потенциал РФ позволяет ей проводить по 3–4 масштабные комбинированные атаки ежемесячно, применяя как ракеты разных типов, так и ударные БПЛА. В то же время, столица и крупные промышленные центры остаются под прицелом врага неслучайно.

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Военная разведка выделяет два основных направления в украинском ОПК, которые противник считает для себя наибольшей угрозой и за которыми ведет активное наблюдение:

Украинская баллистика: россияне пытаются сорвать планы Украины по выходу на серийное производство баллистических ракет. Производство БпЛА и FPV-дронов: враг стремится уничтожить мощности по изготовлению беспилотников средней (middle-strike) и большой дальности (deepstrike).

Как отметил Вадим Скибицкий, именно дальнобойные удары украинских БпЛА демонстрируют высокую эффективность, нанося ощутимый ущерб российской нефтепереработке, логистике, банковской системе и способности Москвы вести дальнейшую войну.

«Противник видит серьезную угрозу и очень тщательно ведет разведку по двум направлениям нашего ОПК. Первый — это наша баллистика, они стараются не допустить наш выход на серийное производство этого вооружения. Второй — все, что связано с БПЛА и FPV-дронами. Ведь наши middle- и deepstrike реально дают результаты — и по нефтепереработке врага, и по логистической системе РФ, по Wildberries, а это, в свою очередь, оказывает сильное влияние и на их банковскую систему, и на малый и средний бизнес, и на возможность Москвы вести войну», — сказал он.

Именно поэтому, по мнению заместителя начальника ГУР, оккупанты пытаются действовать на опережение и регулярно атакуют столицу и пригород.

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Ранее Скибицкий заявил, что Россия выполняет план по ракетам, поэтому пауза в обстрелах вряд ли будет.

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