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- Украина
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Почему Россия системно атакует Киев и его пригород: в ГУР дали четкий ответ
Российские оккупанты системно совершают комбинированные атаки на Киев и другие крупные города, пытаясь уничтожить объекты украинского ОПК и помешать серийному производству отечественной баллистики и дальнобойных беспилотников, отметил Скибицкий.
Российские войска осуществляют регулярные комбинированные удары по Киеву, Днепру, Харькову и Запорожью, пытаясь поразить ключевые объекты украинского оборонно-промышленного комплекса. Главная задача врага — остановить развитие украинского ракетного вооружения и ударных беспилотников.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий.
По словам представителя военной разведки, потенциал РФ позволяет ей проводить по 3–4 масштабные комбинированные атаки ежемесячно, применяя как ракеты разных типов, так и ударные БПЛА. В то же время, столица и крупные промышленные центры остаются под прицелом врага неслучайно.
Военная разведка выделяет два основных направления в украинском ОПК, которые противник считает для себя наибольшей угрозой и за которыми ведет активное наблюдение:
Украинская баллистика: россияне пытаются сорвать планы Украины по выходу на серийное производство баллистических ракет.
Производство БпЛА и FPV-дронов: враг стремится уничтожить мощности по изготовлению беспилотников средней (middle-strike) и большой дальности (deepstrike).
Как отметил Вадим Скибицкий, именно дальнобойные удары украинских БпЛА демонстрируют высокую эффективность, нанося ощутимый ущерб российской нефтепереработке, логистике, банковской системе и способности Москвы вести дальнейшую войну.
«Противник видит серьезную угрозу и очень тщательно ведет разведку по двум направлениям нашего ОПК. Первый — это наша баллистика, они стараются не допустить наш выход на серийное производство этого вооружения. Второй — все, что связано с БПЛА и FPV-дронами. Ведь наши middle- и deepstrike реально дают результаты — и по нефтепереработке врага, и по логистической системе РФ, по Wildberries, а это, в свою очередь, оказывает сильное влияние и на их банковскую систему, и на малый и средний бизнес, и на возможность Москвы вести войну», — сказал он.
Именно поэтому, по мнению заместителя начальника ГУР, оккупанты пытаются действовать на опережение и регулярно атакуют столицу и пригород.
Ранее Скибицкий заявил, что Россия выполняет план по ракетам, поэтому пауза в обстрелах вряд ли будет.