Почему россия совершает геноцид в Украине — Шмигаль ответил

Россия намеренно совершает в Украине преступления против человечности и геноцид.

РФ ненавидит нас и хочет уничтожить, а также запугать украинцев, чтобы они создали миграционный кризис в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина.

"Почему Россия намеренно совершает здесь преступления против человечности и геноцид? Разумеется, они нас ненавидят и хотят уничтожить наш народ. Но также они запугивают украинцев, чтобы выдавить их из Украины, чтобы создать миграционный кризис в Европейском союзе", — сказал глава Кабмина.

По его словам, Россия наплывом беженцев из Украины пыталась расшатать Европу.

"Они поэкспериментировали на миграционном кризисе зимой, посмотрели, что такое 4-5 тысяч мигрантов. И после этого решили вытеснить в Европу миллионы мигрантов. В РФ надеялись, что Европа захлебнется и расшатается из-за такого кризиса. Но Европа очень достойно выдержала и приняла всех наших мигрантов, особенно Польша", — сказал Шмигаль.

По его мнению, большинство украинцев, выехавших за границу из-за войны, хотят вернуться в Украину.

"Мы понимаем, что 99% людей хотят вернуться в Украину после завершения военных действий. Это преимущественно жены и дети наших мужчин, которые защищают Украину на фронте. После того, как военные действия прекратятся, конечно, семьи должны воссоединиться. После войны женщины захотят вернуться вместе с детьми в Украину", — подытожил премьер-министр.

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