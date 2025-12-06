ТСН в социальных сетях

Почему Россия усилила давление на шести направлениях фронта: Маломуж раскрыл "переговорные" планы Путина

Активизация российских войск на фронте имеет четкую политическую подоплеку. Кремль пытается захватить или хотя бы заявить о контроле над ключевыми городами Донетчины до пикового момента мирных переговоров, чтобы диктовать свои условия с позиции силы.

Николай Маломуж

Эксочельщик Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж / © УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин делает громкие заявления о мнимых успехах своей армии кафиров в попытке убедить мир в том, что поражение Украины неизбежно. Однако за этой риторикой стоит только желание усилить переговорные позиции перед началом подлинного диалога с США. Эксочельщик Службы внешней разведки генерал армии Николай Маломуж объяснил, как действия врага на поле боя связаны с дипломатией.

Об этом он рассказал в комментарии 24 канала.

Список «трофеев» для переговоров

По словам генерала, нынешняя эскалация на шести оперативных направлениях напрямую связана с переговорным процессом. Путин мечтает «добить» ситуацию к тому моменту, когда дипломатические баталии дойдут до пика.

Основная задача Кремля на ближайшие недели — объявить о контроле над рядом стратегических городов:

  • Покровск;

  • Мирноград;

  • Константиновка;

  • Купянск;

  • Волчанск;

  • Гуляйполе.

Именно поэтому враг бросает в бой максимальные ресурсы и не учитывает векликие потери. Маломуж отмечает, что в Покровске ситуация действительно сложная, но ВСУ продолжают удерживать северо-западный сектор и уничтожать значительные силы оккупантов.

Блеф о «границе по Днепру»

Генерал отмечает, что Москва пытается «продать» Вашингтону иллюзию своего могущества. Россияне продвигают нарратив: если Украина не согласится на их условия сейчас, армия РФ якобы дойдет до Днепра и захватит все Левобережье.

«Сегодня Путин пытается демонстрировать, что это реально, хотя это далеко не соответствует действительности. Путин не знает, что делать… он уже заявил о захвате Покровска и Мирнограда… но на самом деле этого не происходит», — подчеркнул Маломуж.

Эксперт напомнил, что Путин уже 16 раз устанавливал дедлайн для захвата Покровска, и все они были провалены. Постоянные угрозы захватить территории силой, по мнению генерала, свидетельствуют о том, что на самом деле Кремль не имеет ресурсов для реализации таких амбициозных планов и пытается получить свои прихоти шантажом.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости создания так называемой «зоны безопасности» у северных границ Украины . По мнению генерала Маломужа, подобные заявления не случайны и имеют скрытые мотивы.

