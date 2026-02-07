Почему Россия устроила ракетный удар именно по Бурштыну: объяснение эксперта

Обстрел Украины / © tsn.ua

7 февраля Россия совершила масштабную комбинированную атаку на Украину. Под прицелом врага оказались объекты критической инфраструктуры, а основной удар был направлен на Бурштынскую теплоэлектростанцию в Ивано-Франковской области.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан для «24 Канала».

Почему целью стал именно Янтарь

По словам военного эксперта, выбор Бурштынской ТЭС как приоритетной цели не случаен. Этот объект играет ключевую роль не только для внутреннего потребления, но и международного энергообмена.

«Бурштын — это фактически энергетический остров. Его линии передачи соединяют Украину с Венгрией, Румынией и Словакией», — объяснил Свитан.

Главная цель агрессора — уничтожить «энергетический мост», который позволяет Украине маневрировать мощностями: покупать электричество в ЕС в пиковые часы или экспортировать излишки. Поскольку перетоки энергии возможны в обе стороны, вывод из строя этого узла существенно ослабит устойчивость украинской энергосистемы.

Что использовали оккупанты

Характерной особенностью атаки 7 февраля стало использование россиянами практически всей номенклатуры ракетного вооружения, имеющегося в их арсенале. Враг поднял в небо стратегическую и тактическую авиацию, а также задействовал флот.

Для прорыва украинского ПВО и поражения объектов оккупанты применили:

Стратегическая авиация: бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 запускали ракеты Х-101, а Ту-22 атаковали ракетами Х-22 и Х-32.

Высокоскоростные цели: самолеты МиГ-31К выпустили аэробалистические ракеты «Кинжал».

Тактическая авиация: зафиксированы пуски ракет Х-59 и Х-69.

Море: подлодки в Черном море атаковали «Калибрамы».

Гиперзвуковое оружие: враг начал применять новейшие ракеты Циркон и тяжелые сверхзвуковые Ониксы.

Свитан предостерегает, что нынешняя атака может быть не последней в ближайшее время. По оценкам эксперта, производственные мощности и запасы ракет позволяют россиянам совершать подобные массированные обстрелы украинской энергетики с периодичностью дважды в неделю. Наличие достаточного количества дронов-камикадзе лишь усугубляет эту угрозу, перегружая систему противовоздушной обороны.

Напомним, Бурштынская ТЭС полностью прекратила работу после российских обстрелов в Прикарпатье. Поэтому в городе Бурштыне исчезло теплоснабжение, а городские власти срочно собрали комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам мэра Василия Андриешина, возобновить подачу тепла планируют в максимально сжатые сроки — не позднее 48 часов, а по оптимистическому сценарию уже в течение суток. Тепло могут подать как из Бурштынской ТЭС, так и из альтернативных котельных. Водоснабжение обещают восстановить в ближайшее время, при необходимости с привлечением генераторов.