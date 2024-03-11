Почему Россия в этом году меньше атаковала энергообъекты Украины: объяснил Кубраков

Россия в конце зимы изменила тактику по обстрелам по энергообъектам, поскольку поняла, что Украина усилила защиту.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"В этом сезоне у нас уже был уже второй уровень защиты — от шахедов и дронов. Знаю десятки случаев, когда эта защита сработала", — подчеркнул он.

По его словам, фокус Украины был сделан на защите ключевых подстанций.

"Подстанции низшего уровня пытались выбить, таким образом отключить крупные предприятия от энергоснабжения. Но этих подстанций больше есть возможность маневрировать, переподключить, трансформаторы для них заменить легче, потому что их больше налицо", — пояснил министр.

Напомним, РФ избрала новую тактику разрушения энергетической инфраструктуры Украины.

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