Почему Россия возобновила удары по энергетике: в СНБО ответили

Обстрел Украины / © ТСН.ua

В ночь на 27 августа Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Основными целями стали Сумская и Полтавская области.

Об этом пишет руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Снова все по кругу. россияне возобновили удары по энергетике — Сумы, Полтава», — прокомментировал Коваленко.

Россия использует атаки на энергетику как инструмент давления населения и экономику Украины. В то же время, отсутствие жестких международных санкций позволяет Кремлю безнаказанно восстанавливать подобные удары.

«Все из-за безнаказанности, из-за отсутствия адских санкций и многого другого», — отметил Коваленко.

Несмотря на сложные обстоятельства, украинские Силы обороны продолжают наносить удары по военным объектам РФ.

По словам эксперта, Украина делает российским захватчикам «больно», однако пока бремя противостояния несет в основном именно наше государство.

«Украина, конечно, делает РФ больно. Но пока делаем это в основном мы», — подытожил руководитель.

Что известно об обстреле

Ночью 27 августа армия РФ массированно атаковала Полтавщину. К счастью, обошлось без жертв.

Власти сообщали о:

падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе;

пострадавшее предприятие энергетического сектора;

повреждение админздания, транспортных средств и оборудования;

возникновение пожаров;

обесточивание бытовых и юридических потребителей.

Также в ночь на 27 августа в Сумах раздалась серия взрывов. Повреждены объекты инфраструктуры. В городе частично исчезли электро- и водоснабжение.

Военные РФ нанесли массированный удар беспилотникам по окраине Сумской общины. Без погибших. Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы.