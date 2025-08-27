- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 462
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему Россия возобновила удары по энергетике: в СНБО ответили
Новые массированные удары РФ направлены по критической инфраструктуре — пострадали две области.
В ночь на 27 августа Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Основными целями стали Сумская и Полтавская области.
Об этом пишет руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
«Снова все по кругу. россияне возобновили удары по энергетике — Сумы, Полтава», — прокомментировал Коваленко.
Россия использует атаки на энергетику как инструмент давления населения и экономику Украины. В то же время, отсутствие жестких международных санкций позволяет Кремлю безнаказанно восстанавливать подобные удары.
«Все из-за безнаказанности, из-за отсутствия адских санкций и многого другого», — отметил Коваленко.
Несмотря на сложные обстоятельства, украинские Силы обороны продолжают наносить удары по военным объектам РФ.
По словам эксперта, Украина делает российским захватчикам «больно», однако пока бремя противостояния несет в основном именно наше государство.
«Украина, конечно, делает РФ больно. Но пока делаем это в основном мы», — подытожил руководитель.
Что известно об обстреле
Ночью 27 августа армия РФ массированно атаковала Полтавщину. К счастью, обошлось без жертв.
Власти сообщали о:
падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе;
пострадавшее предприятие энергетического сектора;
повреждение админздания, транспортных средств и оборудования;
возникновение пожаров;
обесточивание бытовых и юридических потребителей.
Также в ночь на 27 августа в Сумах раздалась серия взрывов. Повреждены объекты инфраструктуры. В городе частично исчезли электро- и водоснабжение.
Военные РФ нанесли массированный удар беспилотникам по окраине Сумской общины. Без погибших. Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы.