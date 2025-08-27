ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
462
Время на прочтение
2 мин

Почему Россия возобновила удары по энергетике: в СНБО ответили

Новые массированные удары РФ направлены по критической инфраструктуре — пострадали две области.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Обстрел Украины

Обстрел Украины / © ТСН.ua

В ночь на 27 августа Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Основными целями стали Сумская и Полтавская области.

Об этом пишет руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Снова все по кругу. россияне возобновили удары по энергетике — Сумы, Полтава», — прокомментировал Коваленко.

Россия использует атаки на энергетику как инструмент давления населения и экономику Украины. В то же время, отсутствие жестких международных санкций позволяет Кремлю безнаказанно восстанавливать подобные удары.

«Все из-за безнаказанности, из-за отсутствия адских санкций и многого другого», — отметил Коваленко.

Несмотря на сложные обстоятельства, украинские Силы обороны продолжают наносить удары по военным объектам РФ.

По словам эксперта, Украина делает российским захватчикам «больно», однако пока бремя противостояния несет в основном именно наше государство.

«Украина, конечно, делает РФ больно. Но пока делаем это в основном мы», — подытожил руководитель.

Что известно об обстреле

Ночью 27 августа армия РФ массированно атаковала Полтавщину. К счастью, обошлось без жертв.

Власти сообщали о:

  • падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе;

  • пострадавшее предприятие энергетического сектора;

  • повреждение админздания, транспортных средств и оборудования;

  • возникновение пожаров;

  • обесточивание бытовых и юридических потребителей.

Также в ночь на 27 августа в Сумах раздалась серия взрывов. Повреждены объекты инфраструктуры. В городе частично исчезли электро- и водоснабжение.

Военные РФ нанесли массированный удар беспилотникам по окраине Сумской общины. Без погибших. Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы.

Дата публикации
Количество просмотров
462
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie