Почему Россия взорвала Каховскую ГЭС: эксперт озвучил несколько версий

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Россия взорвала Каховскую ГЭС, чтобы залить линии обороны, отойти на дальние позиции и перекинуть войска на другие направления.

Такое мнение Мусиенко высказал в эфире телеканала Freedom.

Почему они копали царь-окоп на 70 км? Потому что у них стоял личный состав, у них пошло моральное разложение, они начали выпивать. их достаточно людей, чтобы копать.То есть выкопать еще одну линию обороны, это вообще ничего не стоит.То, что они смыли мины — сколько российских мин сейчас плавает в Черном море? Будет больше. Собственно здесь они ничего не потеряли. Они смыли линию обороны. Но теперь она залита. Вопрос в том, как быстро мы сможем там проводить какие-нибудь операции. Они ушли, у них есть вторая и третья линии обороны. Поэтому здесь для них абсолютно уместен размен того, что они провели", - высказался эксперт.

Какая ситуация в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

По состоянию на 12 июня в Херсонской области за ночь уровень воды в подтопленных населенных пунктах после подрыва РФ Каховской ГЭС снизился на 64 см. В общей сложности подтопленными остаются 46 населенных пунктов. В Каховском водохранилище в створе поста "Никополь" уровень воды снизился на 7,73 м.

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