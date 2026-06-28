Почему россияне до сих пор контролируют Кинбурнскую косу и как ВСУ могут их оттуда выбить: ответ эксперта

Кинбурнская коса

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Для восстановления безопасного судоходства в акватории Николаева, Херсона и Очакова Силам обороны Украины необходимо не просто удерживать Кинбурнскую косу под огневым контролем, а полностью очистить ее от российских мобильных групп.

Такое мнение в эфире телеканала «Киев24» высказал капитан 1-го ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Тактика окупантов и угроза для портов

Военный эксперт пояснил, что географическое положение косы позволяет российским оккупантам беспрепятственно подходить непосредственно к срезу воды. Оттуда вражеские мобильные огневые группы могут наносить удары по морским целям, блокировать торговые пути, создавать постоянную угрозу для портовой инфраструктуры Николаева, Херсона и Очакова.

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Опыт острова Змеиный

По словам Андрея Рыженко, успешная деоккупация полуострова должна состоять из нескольких последовательных этапов. Главное — не просто выбить врага, а сделать невозможным его возвращение на позиции.

«После зачистки территории важно не дать россиянам вернуться: установить собственные средства наблюдения, минные заграждения и держать косу под дистанционным огневым контролем», — подчеркнул капитан 1-го ранга запаса.

Военный аналитик добавил, что подобная военная логика и тактические шаги Украины уже успешно реализована во время освобождения острова Змеиный в Черном море.

Напомним, в Сети распространяется информация о якобы отступлении российских войск с Кинбурнской косы и начале наступательных действий Сил обороны Украины на этом участке фронта. Однако эти сообщения не имеют официального подтверждения. Об этом сообщают аналитики DeepState. По имеющимся данным, российские подразделения продолжают удерживать позиции на Кинбурнской косе. Более того, оккупанты и дальше используют эту территорию для запуска беспилотников типа «Молния» в направлении Николаева и Херсона, а также применяют средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. В то же время украинские военные продолжают наносить удары по враждебным объектам и создавать максимальные препятствия для деятельности оккупантов в этом районе.

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