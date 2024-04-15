Почему россияне любой ценой хотят захватить Часов Яр: эксперт дал исчерпывающий ответ

Часов Яр находится на самой большой высоте в этом регионе. Российским оккупантам важно его захватить, чтобы двигаться дальше – вглубь Донецкой области.

Желания российских оккупантов захватить Часов Яр отличаются от планов, которые они строили по Бахмуту и Авдеевке. Часов Яр – действительно важный город.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, наступление на Бахмут для российских оккупантов — было важно с точки зрения репутации. Это связано с тем, что РФ потеряла территории в Харьковской и Херсонской областях.

“Кроме того, нужно было и Пригожину доказать профессионализм ПВК “Вагнер”. Авдеевка также была исключительно пропагандистским элементом накануне избирательной кампании – мол СВО идет по плану. Относительно Часового Яра – это действительно важный город”, – подчеркнул Александр Коваленко.

Он пояснил, что Часов Яр находится на самой большой высоте в этом регионе. Российским оккупантам важно его захватить, чтобы двигаться дальше – вглубь Донецкой области.

“Боевые действия от россиян имеют смысл как в тактическом, так и в стратегическом смысле. Но есть момент – это села, которые находятся недалеко от Часового Яра: Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка. Пока они не смогут получить контроль над этими селами, они не смогут реализовать полноценные наступательные действия – наступать с севера, юга и востока на город, чтобы охватить его и начать городские бои в самом Часовом Яру”, – рассказал Коваленко.

Он также добавил, что благодаря высотам ВСУ имеют козырь в рукаве в виде артиллерии. Но нехватка боеприпасов может нивелировать это преимущество.

“Если наша артиллерия будет иметь достаточное количество боекомплекта, то мы сможем останавливать все эти штурмовые действия оккупантов. Я напомню, что Авдеевка упала из-за того, что у нас был острый дефицит в артиллерии. И если такая же ситуация будет с Часовым Яром, скажем так, вторая половина 2024 года – это будет катализация наступления на город и в случае нехватки боеприпасов, ситуация будет экстремально угрожающая”, – подчеркнул эксперт.

Напомним, что оккупационные войска наступают на Часов Яр Донецкой области. Оккупанты получили приказ от Путина о захвате Часового Яра до 9 мая.

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