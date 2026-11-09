Почему россияне попадают по мостам: "Флэш" раскрыл секрет наведения "Искандеров"

Ракета «Искандер» / © Associated Press

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Российские оккупационные войска демонстрируют высокую точность при ударах баллистическими ракетами по украинским мостам. Это происходит даже в условиях, когда спутниковая навигация над страной полностью подавлена радиоэлектронной борьбой.

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны, специалист по радиотехнологиям и военный эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов в Telegram.

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Как работает инерционная система и почему ее достаточно

По словам эксперта, во время воздушных тревог в Украине действует тотальное подавление навигационных систем. В таких условиях стандартная инерционная система ракет типа «Искандер» не способна обеспечить точность попадания до метра, которая необходима для разрушения мостовых конструкций.

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Впрочем, стремясь добиться максимального поражения целей, враг начал использовать гораздо более сложные и более дорогие технологии.

Секрет в специальных головках наведения

Чтобы обойти действие украинского РЭБ и корректировать траекторию в реальном времени, враг оснащает боеголовки специальными системами:

Оптическая наводка: применение специальных оптических головок 9Э436 или 9Б918;

Радиолокационная наводка: использование высокостоимых радиолокационных систем коррекции.

«При падении боеголовки вниз в течение нескольких секунд происходит радиолокационное сканирование местности, и в систему наведения ракеты вводится поправка», — подчеркнул Сергей «Флэш».

Именно эта технологическая особенность позволяет вражеским «Искандерам» сопоставлять сканированное изображение рельефа с заложенной картой и корректировать курс в считанные секунды перед ударом.

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Ранее Бескрестнов уже объяснял, чем Россия может попытаться разрушить мосты. Он отметил, что российские ударные беспилотники представляют серьезную угрозу для мостов в Киеве, а установка защитных сеток не может обеспечить надежную защиту от таких атак. Самым эффективным решением было уничтожать дроны еще на подлете в столицу, чтобы они не достигали мостов и не создавали опасности для окружающей застройки.

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