Почему россияне постоянно обстреливают Запорожскую АЭС: министр обороны рассказал

Постоянные обстрелы Энергодара и территории вокруг Запорожской АЭС — это "провокация и этакая игра на "ядерных нервах".

Россия пытается держать мировое сообщество в заложниках, обстреливая Запорожскую АЭС.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Голосу Америки".

По мнению Резникова, обстреливая территорию Запорожской АЭС, россияне пытаются "держать нас всех в заложниках, применением ими ядерного оружия в виде "мирного" ядерного оружия".

"Они попробуют технически, мы это точно знаем, переключить производимую этой станцией электроэнергию для подачи ее в Крым и отключить полностью от этой электроэнергии свободные территории Украины, которые находятся под контролем правительства. Вот те задачи, которые они решают, блокируя эту станцию", — отметил он.

По его словам, постоянные обстрелы г. Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС — это "провокация и этакая игра на "ядерных нервах" мирового общества в целом".

Напомним, в "Энергоатоме" заявили, что действия россиян на ЗАЭС невозможно предусмотреть, угроза безопасности остается.

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