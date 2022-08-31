Почему россияне пытаются удержать Запорожскую АЭС: Жданов назвал еще одну причину

Военные РФ стараются удержать захваченную ими Запорожскую АЭС в Энергодаре, в том числе и потому, что ближе к зиме они будут хотеть поставлять электроэнергию в Крым.

Такое мнение в интервью изданию "Гордон" высказал военный эксперт полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По словам Жданова, чтобы удержать ЗАЭС российские захватчики, вероятно, будут укреплять свои позиции на запорожском направлении и, возможно, перейдут к обороне.

"Россияне будут ее удерживать. Единственное, что здесь вопрос активных боевых действий вокруг станции. Их вести нельзя. А россияне будут удерживать территорию вокруг станции, чтобы не допустить ее потери. То есть они, возможно, будут усиливать запорожское направление, допустим, переходя к обороне", – сказал он.

Эксперт предполагает, что оккупанты также "будут держаться за криворожское направление" к северу от Новой Каховки Херсонской области, "но на правом берегу".

"Вот на правом берегу этот плацдарм для того, чтобы обезопасить станцию, чтобы мы, допустим, из Никополя не форсировали Днепр. Там достаточно узкое место. И они будут его стараться удерживать максимально. Почему? Потому что без станции будет очень проблематично запитывать юго-восток. Сейчас тепло, сейчас можно выделываться с мощностью реакторов, а ближе к зиме им потребуется электроэнергия в Крым", – объяснил Жданов.

Но, чтобы переключить Запорожскую атомную электростанцию на российские энергосистемы, оккупантам придется построить электроподстанцию.

"Без постройки подстанции они ее не переключат. Восстановить линии электропередач в Крым, восстановить принимающую в Джанкое подстанцию. Кстати, на этой подстанции вчера, или сегодня, взорвался еще один трансформатор. Вы понимаете? И я думаю, что, в принципе, это, конечно же, игра на грани фола: что-то вроде русской рулетки, — но им самим эта станция нужна целой и невредимой", — считает Жданов.

По его словам, россияне хотят линию электропередач перевести от АЭС в Энергодаре на Россию и на оккупированные территории Украины. В РФ уже заявили, что если Украина захочет, то они будут ей продавать электроэнергию, потому что отлично понимают, что 6 гВт электроэнергии нужно будет куда-то девать.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты перегруппировываются и стягивают силы, чтобы пойти в наступление на Запорожье.

В то же время колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева в Запорожскую атомную электростанцию, чтобы проверить там физическую защиту, ядерную безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов. Впрочем, российские захватчики делают все возможное, чтобы сорвать этот визит.

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