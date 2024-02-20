Почему россияне расстреливают наших пленных: мнение военного

ВСУ не применяют насилие в отношении российских военнопленных. Враг же хочет, что бы мы обращались с их солдатами так же как и они.

Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык в эфире телеканала "Эспрессо".

В Сети появилось видео, как враг пытался закрепиться в окрестностях Роботиного, но наши ребята взяли около 6 военных РФ в плен. К ним не было применено никакого насилия, их спокойно забрали в плен.

"Возможно, враг понимает, что его штурмовики будут сдаваться. И для того, чтобы был пропорционален ответ со стороны украинцев, россияне и расстреляли наших военнопленных", — подчеркнул военный.

По мнению защитника, россияне дают нам сигнал, чтобы мы тоже начали расстреливать их солдат. И сигнал своим штурмовикам, что украинцы в плен не берут.

"Количество желающих сдаться в плен со стороны россиян растет. Враг видит как их здесь кормят, как здесь к ним относятся. А россияне хотят, чтобы мы обращались с их пленными так же, как и они", — подытожил Виктор Бурлик.

Напомним, Офис генерального прокурора начал расследование по факту расстрела оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботиного в Запорожье.

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