Почему россияне с такой интенсивностью обстреливают Херсон и что творится на левом берегу области

Интенсивность обстрелов россиян пропорциональна их неудачам на восточном фронте, поэтому оккупантам необходимо имитировать какие-то победы для мотивации своих солдат, среди которых участились случаи дезертирства, говорят в ОК "Пивдень".

Оккупанты продолжают обстреливать Херсон и область, в основном используя артиллерию. Интенсивность обстрелов россиян практически прямо пропорциональна их неудачам на восточном фронте.

Об этом рассказала сегодня, 27 февраля, в эфире телеканала FREEДОМ начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Пивдень" Наталья Гуменюк.

"Им необходимо имитировать какие-то победы для мотивации своего личного состава. Потому что морально-психологический дух группировки, находящейся на левом берегу, действительно очень подорван. У них очень частые случаи дезертирства. Они даже дополнительные подразделения подтягивают туда и гвардию, и полицейские подразделения для того, чтобы выискивать свох дезертиров. Они пытаются сбежать с позиции, в основном из Запорожского направления и рассредоточиться местностью в направлении Крыма и Мелитополя", — сказала она.

Гуменюк отметила, что оккупанты постоянно меняют позиции, пытаются избежать встречного огня ВСУ.

"Мы тоже работаем по противоположному берегу. Мы продолжаем работу по уничтожению боекомплекта, уничтожению враждебных позиций", — сказала она.

Спикер добавила, что логистика россиян повреждена, они рассредоточивают склады и не видят перспективы на оккупированных территориях Херсонской области. Впрочем, враг не прекращает свою террористическую тактику.

"У них очень серьезно повреждена логистика, она действительно у них подорвана, они практически не могут пополнить запасы боекомплекта, поэтому пытаются сейчас сосредоточивать свои склады. Но, несмотря на это, два склада с боеприпасами за эту ночь в районе Новой Каховки мы уничтожили", — резюмировала Гуменюк.

Напомним, полковник запаса СБУ, военный эксперт Михаил Притула выразил мнение, что российские оккупанты готовятся к сдаче территорий на левом берегу Херсонской области. Из-за плохой логистики захватчикам трудно удерживать левобережье Херсонщины.

По словам представителя военной разведки Украины Вадима Скибицкого, Вооруженные силы Украины уже весной смогут перейти в контрнаступление. Конкретное время зависит, в частности, от снабжения западного оружия.