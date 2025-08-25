Армен Гаспарян

Российскому пропагандисту Армену Гаспаряну объяснили, почему русскоязычные украинцы ненавидят россиян и желают смерти. Дело в том, что у них нет большего врага, чем Россия.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Почему украинцы желают смерти россиянам

Гаспарян решил поразмышлять о так называемых «российских семьях на Украине».

«В российской семье на Украине он будет стоять и на чистом русском языке призвать убивать россиян. И у него здесь (в голове — ред.) ничего не щелкнет, что он сам относится к глобальной российской цивилизации», — издал пропагандист.

По словам журналиста Казанского, ответ очень прост.

«У русскоязычных украинцев нет большего врага, чем Россия. Посмотри, что вы сделали с городами, где живут русскоязычные украинцы. С какой яростью уничтожали Мариуполь, который взяли в кольцо и 3 месяца сносили авиабомбами. С какой звериной жестокостью били по жилым районам, супермаркетам, рынкам в Харькове и городам Донбасса. Прали с лица земли Бахмут и Волчанск», — подчеркнул он.

Казанский добавляет: восток Украины, где жили наиболее пророссийские настроенные граждане, превращен в руины. Половина Харьковской области опустошена, а треть Донбасса полностью разрушена.

«Чего еще должны желать вам русскоязычные украинцы после этого геноцида? Только смерти», — заключил журналист.

