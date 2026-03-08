Почему с фронта исчезли «Джавелины»: ответ западного эксперта

Секрет исчезновения Javelin: Куда делись легендарные ПТРК с передовой / © commons.wikimedia.org

Реклама

Джавелины 2022 стали одним из символов сопротивления украинцев российской агрессии. В Сети было немало мемов о «святой Джавелине» и даже ходили слухи, что некоторые украинцы называли Джавелинами своих детей. Статья за статьей писали о том, как Javelin массово сжигают российские танки.

Однако сегодня редко кто слышит Javelin. Кадры этой системы пока редки, и никто не обсуждает ее. Так что же произошло с Javelin? Закончились ли у Украины эти ракеты? Об этом пишет обозреватель Исаак Зейтц для 19fortyfive.

Как оказалось, развитие беспилотных систем, которые получили стремительное распространение в войне в Украине, и война с Ираном показали ненужность знаменитых «Джавелинов». В текущей реальности они оказались не актуальны. Их функции могут выполнять обычные дешевые дроны-камикадзе.

Реклама

Эксперт признает, что Javelin остается одной из самых совершенных противотанковых управляемых ракет (ПТРК) в мировом арсенале. Но несмотря на 95% надежность в испытаниях Spiral 2 и смертельную кумулятивную боеголовку с тандемным зарядом, Javelin сталкивается с серьезными логистическими и экономическими трудностями.

«Распространение дронов с обзором от первого лица (FPV) обеспечивает аналогичные возможности атаки сверху значительно меньшую цену, чем у Javelin, которая составляет 178 000 долларов», — объясняет эксперт.

Зейтц заключил, что хотя Javelin остается ведущей системой «выстрелил и забыл», его дефицит и 24-месячный срок производства заставили перейти к более дешевым, масштабируемым беспилотным системам.

Долго учить пользоваться

Несмотря на то что производитель рекламирует Javelin как простую в использовании систему, правда заключается в том, что для эффективного использования ракеты требуется тщательная подготовка. Еще в 2022 году газета Washington Post опубликовала статью, в которой освещалась недостаточная подготовка и отсутствие пользовательских инструкций для украинских военных. Эти проблемы приводят к осечкам и промахам ракет мимо целей.

Реклама

Проблема снабжения

Однако к тому времени, как проблема недостаточного обучения была решена, начала возникать проблема поставки. В начале войны Запад постепенно осознавал, что производство оружия в США и Европе должно значительно увеличиться, чтобы поддерживать Украину.

В начале войны Lockheed Martin и Raytheon производили около 2100 систем Javelin в год, но после 2022 года компании планировали увеличить производство до 4000.

Однако, согласно сообщениям, Украине нужно около 500 Javelin в день, чтобы адекватно отразить российские атаки, а это значит, что увеличенное производство Lockheed обеспечит Украину всего на восемь дней (при условии, что все Javelin нового производства будут отправлены в Украину раньше, чем многие другие клиенты Lockheed).

После 2022 года ракетный арсенал Украины значительно иссяк, и хотя она все еще получала регулярные поставки, ее дефицит означал, что Javelin выпал из виду общественности в последующие годы.

Реклама

Недостаточно выгоды за свои деньги

Война обнаружила, что небольшие, дешевые беспилотники могут выполнять ту же основную функцию, что и Javelin за значительно меньшую стоимость. Цена полной системы с одной ракетой и пусковой установкой может варьироваться от 178 000 до 249 700 долларов.

Беспилотник, пилотируемый опытным оператором, может достичь примерно тех самых лучших атакующих возможностей, не подвергая своего пользователя риску и за значительно меньшую стоимость.

Беспилотники-камикадзе быстро стали основой противотанковых возможностей Украины благодаря своей большей универсальности по сравнению с американскими ПТРК. Операция не требовала обучения инструкторов НАТО для их использования; беспилотники можно было легко производить в больших количествах и использовать как для борьбы с техникой, так и с пехотой.

По информации издания, сегодня Украина все еще использует Javelin, но они уже не попадают в заголовки газет, как прежде. Это опять же благодаря распространению дешевых беспилотников, предлагающих приблизительно те же возможности значительно меньшую цену.

Реклама

Javelin — одна из многих систем оружия, которую заменили дешевые дроны. Даже другие системы дронов, такие как Bayraktar и Switchblade, были заменены на FPV из-за их более низкой стоимости и большей универсальности.

Ранее эксперт объяснил, почему РФ бьет по Украине ракетами из комплексов ПВО.