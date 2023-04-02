Почему СБУ именно сейчас "взялась" за скандального Павла-"Мерседеса": политолог назвал 3 причины

Также эксперт не исключает, что россияне могут устроить провокации у Киево-Печерской лавры.

Украинский политолог Николай Давидюк объяснил, почему СБУ именно сейчас "взялась" за священников УПЦ МП, в частности, скандального митрополита Павла.

Об этом он сказал "24 каналу".

Эксперт назвал 3 причины, повлиявшие на активизацию действий СБУ:

1. Новый руководитель СБУ Василий Малюк начал записывать разговоры влиятельных иерархов УПЦ МП и публиковать эти записи.

"Он действительно проукраинский руководитель СБУ, глубоко копает и не боится распространять эту информацию", — говорит Давидюк.

2. Ослабли так называемые "православные олигархи" в Украине – Медведчук и Новинский.

"Они имели большое медиа влияние, много денег, но не смогли выполнить свою миссию – блокирование даже мнений о том, что Киево-Печерская лавра может быть деоккупирована, что православная церковь может быть украинской и что Украина может стать одним из центров православия", – отметил политолог

3. Война в Украине изменила взгляды народа относительно УПЦ МП и большая часть верующих перешли в ПЦУ.

"Есть определенное количество людей, которые поддерживают эту церковь. Это их право. Украина никого не обвиняет и не преследует. Все происходит очень толерантно и мягко. В чем-то даже либерально. У Паши "Мерседеса" никто часы Patek Philippe не поцарапал, тапочки за 700 евро никто не запачкал и к его шарфику LOUIS VUITTON не прикоснулись", – сказал эксперт.

Также Давыдюк не исключает, что россияне могут устроить провокации возле Киево-Печерской лавры, от которых пострадают, прежде всего, верующие и простое духовенство УПЦ МП.

"Россияне будут готовить провокации. Они готовы сами своих резать и стрелять, а затем выходить и говорить: "смотрите, что Украина делает с нашими священниками". К этому нужно быть готовым", – считает политолог.

Напомним, что Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде двух месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Перед этим СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров Павла, в которых тот радовался оккупации Херсона, а вторжение РФ называл "войной Америки и России до последнего украинца".

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