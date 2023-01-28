Почему счета за свет выросли, если электричества почти нет: поставщики объяснили

Поставщик энергоресурсов Yasno сообщил, что в настоящее время потребление электричества незначительно упало, что является признаком выходных дней. В графике остаются Киев и Днепропетровская область. 29 января ограничения для Киева составляют 955 МВт в день и 669 МВт ночью, а для Днепропетровщины – 1159 МВТ днем и 1208 МВт ночью.

Также гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Facebook объяснил, почему растут суммы оплаты за электричество в квитанциях потребителей, если поставок почти нет.

Коваленко предоставил несколько причин роста счетов за потребление электричества.

"Прежде всего: дело в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как поставки возобновляют.

Когда свет дают, в розетки включается все – зарядные для телефонов, пауэрбанков, бойлеры, стиральные машины, пылесосы. Происходит резкий скачок потребления. С одной стороны такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители снова останутся без света. С другой стороны, таким образом может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен при отключении. Поэтому по итогам месяца выходит, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись», – отметил гендиректор.

Он также объяснил, вообще выключать свет у потребителей.

"Сейчас важно потребление в конкретный момент времени. Потому что производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать", – отметил он.

Второй причиной роста счетов за электричество есть показания счетчиков. По словам Коваленко, показатели передаются нерегулярно или поздно.

"Если передавать показания вовремя, в счете будет указана сумма только за фактическое потребление. Если показания передаются несвоевременно, объем электроэнергии, потребленной клиентом, определяют по среднесуточному потреблению. Его рассчитывают в зависимости от показаний, зафиксированных ранее, в прошлые периоды", — пояснил Коваленко.

Именно поэтому даже из-за отключения электроэнергии потребление в целом за месяц снизилось. Но у тех, кто передает показания в срок, реальное потребление сейчас уменьшилось.

"Поэтому сейчас важно: разумно использовать электроэнергию, своевременно передавать показания и регулярно платить за потребленные объемы", – добавил Коваленко.

Добавим, что в энергосистеме Украины все еще дефицит. Самая сложная ситуация в Одесской области. Там из-за значительных повреждений восстановления плановой схемы питания требует больше времени, чем раньше.

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