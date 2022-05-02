Почему семена иногда не всходят или прорастают слишком долго: четыре ошибки огородников

Даже если вы купить качественные семена у проверенных агрофирм, это совсем не значит, что они обязательно прорастут. Почему семена не всходят — о четырех основных причинах читайте в материале ТСН.ua.
Семена разных растений прорастают в течение определенного периода времени и практически невозможно сократить продолжительность этого процесса. Однако вы можете запомнить четыре ошибки огородников правильно планировать свою работу.
Прежде всего, необходимо знать, сколько дней уходит на прорастание тех или иных огородных культур:
- огурцы – 3-8 дней;
- помидоры – 6-10 дней;
- капуста брокколи – 2-3 дня;
- цветная капуста – 3-8 дней;
- капуста – 3-10 дней;
- тыква, патиссоны, кабачки – 3-10 дней;
- баклажаны – 5-10 дней;
- пастернак и петрушка – 10-14 дней;
- фасоль, горох – 5-7 дней;
- бобы – 5-10 дней;
- картофель – 5-7 дней;
- лук – 5-12 дней;
- сахарная кукуруза – 5-7 дней;
- сельдерей – 7-14 дней;
- морковь – 8-10 дней;
- редис и редька – 4-7 дней;
- перец – 7-15 дней;
- дыня – 6-8 дней;
- арбуз – 5-15 дней;
- салат – 7-10 дней;
- репа – 8-10 дней;
- шпинат – 10-14 дней;
- столовая свекла – 5-8 дней;
- садовая земляника, клубника – 14-30 дней.
Кроме этого следует иметь в виду, что некоторые ошибки в выращивании могут стать причиной того, почему семена не всходят. Поэтому очень важно знать, как правильно сеять разную рассаду.
Почему семена не входят: четыре ошибки
- Глубина посева – в среднем семена нужно сеять на глубину, равную 2-3 диаметрам семян. Если разместить слишком глубоко, ростка может не хватить энергии, чтобы преодолеть слои почвы. При слишком маленькой глубине посева семена прорастают с "шапочкой", потому что не могут полностью избавиться от своей семенной оболочки.
- Полив — избыток или недостаток влаги также может привести к тому, что семена не всходят. Очень важно еще на начальном этапе, до момента, когда семена прорастут, поддерживать почву хорошо увлажненной и не допускать пересыхания. Однако специалисты рекомендуют использовать для поливки распылитель, чтобы не было застаивания влаги, что приведет к цветению.
- Температурный режим – каждый огородник должен запомнить важное правило: практически все семена любят тепло. Поэтому емкости с рассадой не нужно размещать на подоконнике, где температура может быть на несколько отметок ниже комнатной. Особенно страдают из-за неправильного температурного режима теплолюбивые растения (томаты, перцы, баклажаны). Они могут появиться со значительной задержкой или вообще не взойти. Оптимальная температура для прорастания – 24-26 градусов.
- Время прорастания — иногда начинающие огородники забывают, что время прорастания разных видов одной и той же культуры может отличаться. Особенно, если вы выращиваете ранние и поздние сорта.