Четыре причины, почему семена не всходят / pixabay.com

Почему семена иногда не всходят или прорастают слишком долго: четыре ошибки огородников

Почему семена иногда не всходят или прорастают слишком долго: четыре ошибки огородников

Даже если вы купить качественные семена у проверенных агрофирм, это совсем не значит, что они обязательно прорастут. Почему семена не всходят — о четырех основных причинах читайте в материале ТСН.ua.

Семена разных растений прорастают в течение определенного периода времени и практически невозможно сократить продолжительность этого процесса. Однако вы можете запомнить четыре ошибки огородников правильно планировать свою работу.

Прежде всего, необходимо знать, сколько дней уходит на прорастание тех или иных огородных культур:

огурцы – 3-8 дней;

помидоры – 6-10 дней;

капуста брокколи – 2-3 дня;

цветная капуста – 3-8 дней;

капуста – 3-10 дней;

тыква, патиссоны, кабачки – 3-10 дней;

баклажаны – 5-10 дней;

пастернак и петрушка – 10-14 дней;

фасоль, горох – 5-7 дней;

бобы – 5-10 дней;

картофель – 5-7 дней;

лук – 5-12 дней;

сахарная кукуруза – 5-7 дней;

сельдерей – 7-14 дней;

морковь – 8-10 дней;

редис и редька – 4-7 дней;

перец – 7-15 дней;

дыня – 6-8 дней;

арбуз – 5-15 дней;

салат – 7-10 дней;

репа – 8-10 дней;

шпинат – 10-14 дней;

столовая свекла – 5-8 дней;

садовая земляника, клубника – 14-30 дней.

Кроме этого следует иметь в виду, что некоторые ошибки в выращивании могут стать причиной того, почему семена не всходят. Поэтому очень важно знать, как правильно сеять разную рассаду.

Почему семена не входят: четыре ошибки