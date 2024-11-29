Почему "Шахедам" "позволяют" долго летать над Украиной: объяснение спикера Воздушных сил

Ударные беспилотники "Шахеды", которыми Россия терроризирует украинские города, трудно обнаружить и не просто сбить. Кроме того, их запуск идет по траектории, которая проходит над сложным рельефом местности.

Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, у Воздушных сил нет достаточного количества наземных комплексов противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть небо над Украиной.

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"Довольно сложно его [ударный беспилотник] сбить нашими старыми самолетами, теми же МиГами, потому что "Шахед" малозаметен, довольно маленький, а радары на самолетах уже устарели. В этом случае нам бы помогли другие западные самолеты, более современные, имеющие лучшую фиксацию и, конечно, ракеты”, — отметил он.

Илья Евлаш подчеркнул, что кроме того, что "Шахед" трудно обнаружить, его еще и тяжело сбить.

“Если простреленные крылья, он сможет дальше лететь, если поражен блок питания или двигатель, то он может пикировать или взорваться в воздухе. Кроме того, из пулемета в него достаточно тяжело попасть, для этого нужно иметь хорошие стрелковые навыки”, — пояснил представитель Воздушных сил.

Также, по словам Евлаша, враг пытается запускать "Шахеды" над сложным рельефом местности — оврагами, балками, руслами рек, куда мобильная огневая группа быстро не достанется, или над лесами, в которых невозможно вести прицельный огонь.

Напомним, Украина с помощью средств радиоэлектронной борьбы может изменять координаты в российских дронах "Шахед" и направляет их обратно в РФ и Белоруссию. Эксперт говорит, что это вполне возможно.

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