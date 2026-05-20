Почему «Шахеды» прорываются аж на Закарпатье: Игнат ответил

После очередных массированных атак РФ украинцы начали активно обсуждать в соцсетях, как дроны могут долетать до западных областей Украины, в частности до Закарпатья, несмотря на работу ПВО.

Почему «Шахеды» долетают до Закарпатья, объяснил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передают Новости.LIVE.

По его мнению, удары по наиболее удаленному и наименее пострадавшему от атак РФ региону могут носить показательный характер. В частности, для нового венгерского правительства.

«Странно, многие обсуждают этот вопрос о Закарпатской области. Только изменилось там (в Венгрии — Ред.) руководство политическое — сразу туда прилетели дроны. Показательно. Закарпатский регион был действительно одним из наименее пострадавших от российских атак», — отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что с каждым разом сбивать вражеские беспилотники становится все сложнее. Даже с помощью вертолетов или истребителей F-16.

«Такое бывает. И не раз дрону удается избегать (силы ПВО — Ред.). Можно долго гоняться за одним дроном. Затем он ныряет в облако. Его не видать. Потом он из облака выныривает, только ты на него наводишься, он ныряет снова в облако. Уже доказано, что „Шахеды“ могут маневрировать, видя какую-то угрозу, что у них какие-то датчики стоят, которые могут маневрировать. Особенно это касается дронов-перехватчиков», — объяснил Игнат.

Напомним, 13 мая Закарпатье пережило самую массированную атаку дронов с начала большой войны. Впервые за время полномасштабного вторжения взрывы раздавались в Ужгороде.

По мнению издания The Times, Путин бьет по Закарпатью из-за поражения Орбана на выборах.

