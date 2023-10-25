Почему Швеция затягивает передачу самолетов Gripen: мнение эксперта

Украинские пилоты получили разрешение на обучение на них. Именно поэтому есть надежда, что Швеция согласится передать Киеву самолеты Gripen.

Об этомрассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, пишет 24 Канал.

"Говорили о весне, потом говорили о начале лета. Даты отличались. Но потом добавлялась американская позиция. По ней все-таки начали руководствоваться", – заметил Романенко.

Все может делаться быстрее

Вполне возможно, что передача авиации затягивается ввиду политических причин. Как отмечает эксперт, большую роль может играть позиция Венгрии. Дело в том, что сначала Швеции следует завершить вступление в НАТО.

"Если бы Швеция стала членом НАТО к концу года, то вопрос передачи можно было бы быстро решить. Считаю, что Gripen лучше приспособлены к нашим условиям, чем F-16. В целом есть информационное обеспечение и политический подход к решению вопроса передачи самолетов. По сути, все можно было бы выполнить побыстрее", — заметил Романенко.

Напомним, Швеция выполнила все условия для обретения полноправного членства в НАТО, поэтому ее присоединение к Альянсу можно ожидать уже в ближайшее время.

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