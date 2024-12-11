Почему скисает молоко и как сделать, чтобы оно хранилось дольше

Молоко – один из самых главных продуктов питания. Однако его очень тяжело долго хранить. Особенно летом, когда стоит жаркая погода. Читайте в материале ТСН.ua, почему скисает молоко и как дольше его хранить?

Почему скисает молоко

Процесс скисания молока очень сложен. Все происходит благодаря молочнокислым бактериям, которые присутствуют в его составе. Для них этот напиток – идеальная среда для размножения и питания. Если вы будете хранить молоко не в холодильнике, а при комнатной температуре, бактерии начнут активнее размножаться. Чтобы получить энергию для этого, они используют компоненты самого молока (жиры, белки, углеводы). Вот почему скисает молоко.

Как хранить молоко свежим дольше

Существует одна хитрость, которая поможет вам дольше хранить молоко, чтобы оно не скисло. При этом она действует как с фермерским, так и магазинным продуктом.

Прежде всего, молоко нужно прокипятить, а затем охладить до комнатной температуры. Далее – перелить в глиняный кувшин. Если у вас его нет, тогда подойдет любая стеклянная банка.

Главная же хитрость состоит в том, что в прокипяченное молоко добавляют кусочек рафинированного сахара. Он и поможет хранить молоко подольше, ведь будет выступать как консервант.

Если вы переживаете, что молоко может свернуться во время кипячения, можете добавить рафинированный сахар еще на этом этапе. Тогда вы можете быть уверены, что будете смаковать напитком очень долго.