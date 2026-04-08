Почему снова отключают свет в апреле: в "Укрэнерго" назвали 6 главных причин

«Укрэнерго» объяснило специфику весенних отключений

Реклама

В апреле накануне Пасхи в Украину снова вернулись графики отключения света.

В «Укрэнерго» объяснили, чем это обусловлено.

Причина отключений — та же, что и зимой: дефицит мощности в энергосистеме, обусловленный последствиями российских обстрелов. Однако по сравнению с ситуацией в холодное время года нынешние отключения имеют свою специфику.

Реклама

6 факторов, влияющих на дефицит электричества

Похолодание

Отопительный сезон много где уже завершился, но из-за похолодания украинцы массово включают обогреватели. Это — существенная дополнительная нагрузка на энергосистему.

Ремонты на АЭС

Весной начинают отключаться для плановых ремонтов энергоблоки атомных электростанций. Календарь ремонтных работ зависит от цикла отработки ядерного топлива и составляется заранее. Соответственно, доступная мощность внутренней генерации в энергосистеме уменьшается.

Реклама

Снижается уровень генерации на ТЭЦ

В «Укрэнерго» напомнили, что после завершения отопительного сезона ощутимо снижается уровень генерации на ТЭЦ. Только небольшая их часть способна производить электроэнергию отдельно — без технологического цикла нагрева воды в системах централизованного отопления.

Меньший импорт

Объемы закупки электроэнергии из ЕС весной ниже, чем зимой, из-за разницы цен на украинском и европейском рынках.

Реклама

Ловушка солнечной генерации

Весной значительно возрастает эффективность работы солнечных электростанций. Следовательно, в ясную погоду днем в энергосистеме может возникать избыток мощности. Как только солнце садится (в вечерние пики), генерация резко падает, а потребление растет. Поэтому графики чаще всего применяют вечером.

Новые атаки РФ

Кроме того, Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру, нанося ущерб как объектам генерации, так и сетям передачи и распределения электроэнергии.

Реклама

Как помочь энергосистеме?

В «Укрэнерго» подчеркивают: продолжительность отключений напрямую зависит от нашей бережливости. Энергетики просят:

Перенести работу мощных приборов (стиральные машины, бойлеры) на ночные часы.

Ограничивать потребление в пиковые периоды (с 19:00 до 22:00).

Выключить лишнее освещение и приборы, которыми не пользуетесь.

Напомним, что сегодня вечером, 8 апреля, «Укрэнерго» вводит графики почасовых отключений для всех регионов страны.