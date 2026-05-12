Почему сорвался масштабный обмен пленными: Лубинец объяснил

Один из обменов пленными. Фото иллюстративное / © Владимир Зеленский

Обещанный масштабный обмен пленными между Украиной и РФ в формате «1000 на 1000» пока не состоялся вызывающе из-за задержки с российской стороны.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

Омбудсмен заверил, что Украина выполнила все свои обязательства: списки пленных были переданы российской стороне, а переговорная группа выполнила все обязательства.

«Теперь решение — за Россией. В свою очередь РФ затягивает процесс и пытается манипулировать», — сказал он.

Лубинец подчеркнул, что когда речь идет о договоренностях с Россией, никогда нельзя быть уверенными в 100%, что данное слово будет соблюдено.

«Поэтому Украина работает системно и без остановок — переговорный процесс продолжается ежедневно. Наш приоритет — вернуть всех. Прежде тяжело раненые и тяжелобольные, а также находящиеся в плену дольше всего, в том числе еще с 2014 года», — сказал уполномоченный ВР.

Он пояснил, что РФ намеренно затягивает обмен, а затем обвиняет в этом Украину.

«Эта пропаганда рассчитана на семьи военнопленных, которые ждут своих родных домой», — говорит Лубинец.

Ранее Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной (9-11 мая) и обмене пленными. Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.

В Кремле также подтвердили, что договоренности по прекращению огня и обмену пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.

Однако впоследствии диктатор Путин заявил, что Россия якобы не получала от Украины предложений по обмену пленными, о котором стороны договаривались при посредничестве США.

В комментарии СМИ информированный представитель Офиса президента заявил, что Путин хочет сорвать обмен.

В Сети предположили, что таким образом диктатор хочет отомстить за громкий указ президента Зеленского, в котором тот разрешил россиянам провести парад на 9 Мая в Москве на Красной площади.

В свою очередь президент Зеленский 10 мая заявил, что главным гарантом выполнения условий обмена выступает американская сторона.

