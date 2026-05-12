- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1313
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему сорвался масштабный обмен пленными: Лубинец объяснил
По словам омбудсмена, задержка обмена пленными в формате «1000 на 1000» произошла исключительно из-за позиции РФ.
Обещанный масштабный обмен пленными между Украиной и РФ в формате «1000 на 1000» пока не состоялся вызывающе из-за задержки с российской стороны.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.
Омбудсмен заверил, что Украина выполнила все свои обязательства: списки пленных были переданы российской стороне, а переговорная группа выполнила все обязательства.
«Теперь решение — за Россией. В свою очередь РФ затягивает процесс и пытается манипулировать», — сказал он.
Лубинец подчеркнул, что когда речь идет о договоренностях с Россией, никогда нельзя быть уверенными в 100%, что данное слово будет соблюдено.
«Поэтому Украина работает системно и без остановок — переговорный процесс продолжается ежедневно. Наш приоритет — вернуть всех. Прежде тяжело раненые и тяжелобольные, а также находящиеся в плену дольше всего, в том числе еще с 2014 года», — сказал уполномоченный ВР.
Он пояснил, что РФ намеренно затягивает обмен, а затем обвиняет в этом Украину.
«Эта пропаганда рассчитана на семьи военнопленных, которые ждут своих родных домой», — говорит Лубинец.
Обмен пленными: последние новости
Ранее Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной (9-11 мая) и обмене пленными. Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.
В Кремле также подтвердили, что договоренности по прекращению огня и обмену пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.
Однако впоследствии диктатор Путин заявил, что Россия якобы не получала от Украины предложений по обмену пленными, о котором стороны договаривались при посредничестве США.
В комментарии СМИ информированный представитель Офиса президента заявил, что Путин хочет сорвать обмен.
В Сети предположили, что таким образом диктатор хочет отомстить за громкий указ президента Зеленского, в котором тот разрешил россиянам провести парад на 9 Мая в Москве на Красной площади.
В свою очередь президент Зеленский 10 мая заявил, что главным гарантом выполнения условий обмена выступает американская сторона.