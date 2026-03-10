Почему США отказались от соглашения о дронах: Зеленский прокомментировал

Зеленский готов лично подписать Drone Deal с Трампом, несмотря на предыдущие отказы США / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отказывается от своего предложения о подписании соглашения о дронах с США. Издание Axios рассказало, что Киев в прошлом году предлагал США собственные технологии для борьбы с иранскими дронами. Но Вашингтон отклонил это предложение. Теперь США на фоне заявлений президента Трампа о том, что у Владимира Зеленского нет карт, сами просят о помощи Украины.

Глава государства в разговоре с журналистами сказал, что Украина до сих пор готова подписать Drone Deal.

«Мы предлагали действительно Соединенным Штатам, и для нас это приоритет, это стратегический партнер. Мы предлагали Drone Deal, там действительно есть все наши подходящие дроны, есть наши технологии. В принципе, частично то, что сейчас мы экспертно будем помогать странам Ближнего Востока», — сказал он.

Реклама

Зеленский отметил, что хотя США является ключевым партнером, системное предложение по «дроновому соглашению» находится в состоянии отсрочки.

«Системно это предложение было только для Соединенных Штатов Америки. Я не знаю, отказались ли они от этого, не уверен, но это точно отсрочка, и пока мы не подписали Drone Deal, но мы открыты», — заверил глава государства.

Президент выразил желание подписать этот договор напрямую с Дональдом Трампом, подчеркнув, что это станет мощным стимулом для развития украинских частных компаний.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что год назад Украина предлагала США «дрон-дел» (Drone-deal, соглашение о дронах — Ред.). Он рассказал, что Украина развертывает миссии в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии для помощи в борьбе с иранскими дронами.

Реклама

5 марта Зеленский сообщил, что Украина получила запрос от США о помощи в защите от дронов Shahed на Ближнем Востоке.