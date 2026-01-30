Почему США полагаются на Буданова в переговорах: объяснение эксперта

Кирилл Буданов

США изменили скептическое отношение к бескомпромиссной позиции Украины на поддержку подхода руководителя Офиса президента Кирилла Буданова. Вашингтон видит в нем специалиста, способного решать сложные военные вопросы с минимальными потерями.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире «Новини.LIVE».

По словам эксперта, ранее у американских партнеров были оговорки относительно переговорной стратегии Киева. В частности, Дональд Трамп отмечал, что радикальная позиция является контрпродуктивной. Однако на данный момент отношение к участию Кирилла Буданова в процессе позитивное. По мнению эксперта, бывший глава ГУР получил от США немало «комплиментов авансом».

«Когда американцы говорят о Буданове, они понимают, что он будет занимать продуктивную позицию, позицию, которая позволит решать сложные вопросы с минимальными потерями», — пояснил Денисенко.

Эксперт добавил, что в настоящее время стороны вышли на обсуждение 19 пунктов из 20 возможных в рамках потенциального соглашения. Большинство из них касаются военно-профессиональных вопросов, требующих участия специалистов. Появление в российской делегации главы ГРУ Игоря Костюкова стало прямым ответом Москвы на привлечение Кирилла Буданова.

Как отмечает Денисенко, это значительно повысило статус переговоров, ведь Костюков — человек из ближайшего окружения Путина.

«Мы до конца не понимаем, какой именно мандат имеет Костюков, который возглавляет делегацию, и будет ли этот мандат расширен на другие темы. Но по военным вопросам полномочия у него полные. Таким образом, и мы, и американцы получили влиятельного визави со стороны Российской Федерации… Это свидетельствует о повышении статуса делегации», — подытожил эксперт.

Что известно о мирных переговорах РФ и Украины

Напомним, новая встреча представителей Украины, США и РФ в Абу-Даби запланирована на 1 февраля.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров в Абу-Даби заявил, что главная проблема между Украиной и РФ в достижении мира — Донбасс.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что один из «проблемных вопросов» в переговорном процессе — это видение окончания войны. Сейчас Киев и Москва не могут найти компромисс в территориальном вопросе относительно части востока Украины.

Однако в России опровергают заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что самое сложное расхождение между Украиной и РФ — это вопрос Донбасса.