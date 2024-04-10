Почему США против вступления Украины в НАТО: Волкер шокировал заявлением

У Администрации Байдена есть определенная обеспокоенность.

В настоящее время США выступают против вступления Украины в НАТО. Все из-за опасений эскалации или разрешения более масштабной войны.

Об этом в эфире телемарафона сказал бывший спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.

"Они заняли такую позицию, это выглядит очень понятно. Я думаю, что беспокойство администрации Байдена состоит в том, чтобы избежать эскалации войны или разрешения войны большего масштаба", – высказался Волкер.

Ранее говорилось, что подавляющее большинство польских граждан не поддерживают вмешательство армии Польши или какой-либо другой страны НАТО в войну, которую ведет Российская Федерация в Украине.

Читайте также: