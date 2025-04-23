Почему США саботировали встречу в Лондоне: Трамп хочет выйти из переговоров об окончании войны, но не с Путиным

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Однако уже утром в этот же день в британском МИДе подтвердили, что переговоры на уровне министров отменены. Нельзя сказать, что это стало уже такой большой неожиданностью. Ведь накануне СМИ сообщали, что госсекретарь США Марк Рубио и спецпосланник Трампа Стив Виткофф не приедут в Лондон. Вместо них Америку представлял еще один спецпосланник Трампа Кит Келлог. По информации CNN, камнем преткновения стал отказ Киева признать оккупированный Крым российским. С Кремлем у администрации Трампа никаких проблем нет — на этой неделе Стив Виткофф снова посетит Россию для встречи с Путиным.

Тем не менее, на уровне дипрадников переговоры в Лондоне таки состоялись: Францию представляли дипрадник президента Эмманюэль Бонн и политический директор МИД Фредерик Мондолони; Германию — советник по внешней и политике безопасности Йенс Плетнер. К слову, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро не отказывался от поездки в Лондон. Однако как раз на этот день у него заранее был запланирован визит в Ирак. На таких же переговорах в Париже на прошлой неделе ФРГ также представлял Йенс Плэтнер. Поэтому вопросы остаются только к американской стороне, которая почти полностью встала на сторону России. А когда Украина не соглашается на те или иные пророссийские требования США, граничащие с капитуляцией, это вызывает истерику администрации Трампа.

Что показала встреча в Лондоне, хоть и на уровне дипрадников пяти стран? Что Путин предлагает Трампу за кулисами? И почему США угрожают выйти из переговорного процесса? Читайте на сайте ТСН.ua.

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Ночной кошмар Трампа: самый плохой рейтинг одобрения

Во вторник, 22 апреля, опрос Reuters/Ipsos продемонстрировал, что рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня с тех пор, как он вернулся в Белый дом. Это и неудивительно, ведь никаких весомых внутри- или внешнеполитических успехов за первые 100 дней президентства Трампа достичь так и не удалось. Конечно, до заветного 100-дневного дедлайна еще неделя. Так что, возможно, именно поэтому администрация Трампа оказывает такое безумное давление, чтобы Украина согласилась на российские условия капитуляции, а 47-й президент США помпезно заявил, что он «закончил» войну. И кто там, по его мнению, будет разбираться, что это не так. Главное — это заявить о «победе».

На прошлой неделе, когда в Париже состоялись первые переговоры на уровне США, Британии, Франции, Германии и Украины, появилась надежда, хоть и не надолго, что в администрации Трампа наконец что-то поняли. Самое главное — что невозможно договориться с россиянами за спинами Украины и ЕС. Однако, как выяснилось позже, американцы привезли в Париж свой план замораживания войны, с которым должны согласиться все стороны, иначе США, по словам Рубио и Трампа, выйдут из переговорного процесса. После этих заявлений стало ясно, что все это шантаж и попытка действующей администрации США умыть руки, ведь закончить войну ни за 24 часа, ни за 24 дня у них не получилось.

Однако в команде Трампа, очевидно, решили, что выйти из переговорного процесса нужно, обвинив жертву российской агрессии — Украину. Это ведь самый легкий путь. Потому что усиливать санкционное давление на Россию, хотя именно это и обещала администрация Трампа, если Кремль не согласится на безусловное прекращение огня, Белый дом уже передумал. Ну а чтобы обвинения были более убедительными, нужно предложить такие условия капитуляции, от которых Украина точно откажется.

Первые сигналы из США прозвучали еще на прошлой неделе, когда Трамп и Рубио в унисон заявили, что «война в Украине — это ужасно, но это не наша война». Этим администрация Трампа уже давно оправдывает свою позицию своеобразного посредника между Украиной и Россией, не желающим становиться на чью-либо сторону ради урегулирования войны. Однако «справедливость» по-трамповски — это признание оккупированных украинских территорий русскими и отказ Украины от членства в НАТО.

«Мы сделали очень четкое предложение для россиян и украинцев. И время для них либо сказать „да“, либо США выйти из этого процесса. Мы провели чрезвычайное количество дипломатической работы. Мы действительно пытались понять вещи с точки зрения как украинцев, так и россиян. Что больше всего волнует украинцев, что больше всего волнует россиян. И, я думаю, думаю, что европейцы, россияне и украинцы в конце концов смогут довести это до конца», — заявил в среду, 23 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс, находясь с визитом в Индию.

Он также добавил, что это «справедливое предложение» предполагает обмен со стороны России и Украины некоторыми территориями и замораживание войны примерно по нынешней линии столкновения.

(Не)справедливый мир: российская версия капитуляции Украины

По информации Axios, от Украины в Лондоне администрация Трампа ожидала ответа на предложенные США мирные рамки, включающие признание Крыма частью России и неофициальное признание контроля России почти над всеми территориями, оккупированными после вторжения в 2022 году.

«Одностраничный документ, который США представили украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывает это как окончательное предложение президента Трампа. Белый дом настаивает, что готов уйти (из переговорного процесса — Ред.), если стороны в ближайшее время не заключат соглашение», — также отмечает Axios, добавляя, что по предложению 2014 года и расширение экономического сотрудничества с США в энергетическом и промышленном секторах. Украина же вернет небольшую часть территории в Харьковской области и призрачную миротворческую миссию без мандата на бумаге.

Конечно Украина не может на это согласиться. По информации Reuters, во вторник Киев подготовил свой план, не предполагавший никаких обсуждений территориальных вопросов к установлению полного и безусловного прекращения огня по всей линии фронта. После этого мы увидели демарш Рубио и Виткоффа, дипломатическое понижение статуса переговоров в Лондоне, граничащее с полной истерикой команды Трампа. Однако на практике это означает, что Украина и Европа просто не согласились с планом, согласованным американцами с россиянами. К тому же без решения Евросоюза отменить самые болезненные для России санкции невозможно.

Как сообщала The Wall Street Journal, Франция и Британия открыты для обсуждения сценария, по которому Украина согласится на заморозку войны по сегодняшней линии столкновения, без признания этого де-юре, в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку Киева. В то же время, как пишет The Washington Post, предложение США по официальному признанию Крыма и других оккупированных Россией украинских территорий состоится только со стороны Америки, мол, Украину этого никто делать не заставляет. Многие западные СМИ предполагают, что эта «гениальная» идея принадлежит Стиву Виткоффу, уже трижды встречавшемуся с Путиным, не понимая, какие последствия это решение будет иметь для всего мира.

«Наша цель — защищать французские интересы и европейскую безопасность. И это причина того, что когда США решают выступать в роли посредника, мы хотим, чтобы они знали, каковы наши красные линии», — сказал во вторник, 22 апреля, Жан-Ноэль Барро.

Администрация Трампа прекрасно проинформирована о всех красных линиях Украины и Европы. Тем не менее, Белый дом настолько увлечен Путиным и желанием скорого соглашения с ним, что готов идти на любые уступки. При этом команда Трампа теряет рычаги давления как на Киев, так и на ключевые страны ЕС.

Во-первых, в Конгрессе даже не обсуждается следующий пакет военной помощи Украине, который Вашингтон мог использовать как рычаг давления на Киев. Более того, Трамп даже отказывается продавать Украине оружие.

Во-вторых, ТСН.ua уже писал, что развязав мировую торговую войну и угрожая вывести из Европы американские войска, администрация Трампа надолго подорвала доверие к США, толкнув Евросоюз скорее к сближению с Китаем.

Владимир Зеленский хотел бы встретиться с Дональдом Трампом в Ватикане в субботу, 26 апреля, очевидно, после церемонии прощания с Папой Римским Франциском. К тому же, как известно, в мае Трамп совершит свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию, где также может состояться его саммит с Путиным. При этом, по словам украинского президента, после прекращения огня Украина готова к переговорам в любом формате, однако никогда не признает юридически оккупацию Крыма или других своих территорий, поскольку это запрещено Конституцией Украины.

В понедельник, 21 апреля, Трамп пообещал, что в течение следующих трех дней раскроет полные детали плана урегулирования войны России против Украины. Помимо всего прочего, западные СМИ также писали, что Вашингтон вроде бы отверг требование Москвы относительно демилитаризации (сокращения армии) Украины, а на ЗАЭС у Трампа предложили создать нейтральную зону, чтобы электроэнергию получали как Украина, так и оккупированные Россией украинские территории. Однако, какой в этом смысл, если самое главное, что предполагает план Трампа, — это официальное признание, пусть только и США, Крыма и других оккупированных украинских регионов русскими?

Несмотря на демарш Рубио и Виткоффа, украинская делегация, включая министра иностранных дел Андрея Сибига, министра обороны Рустема Умерова и руководителя ОПУ Андрея Ермака, в среду, 23 апреля, все же прибыла в Лондон для переговоров с Китом Келлогом, британскими должностями.

«Сегодня, когда делегация Украины встречается с партнерами в Лондоне, мы подтверждаем свою принципиальную позицию: Украина готова вести переговоры, но не сдаваться. Наш народ не примет замороженный конфликт, замаскированный под мир», — отметила в Х вице-премьер и министерша экономики Юлия Свириденко.

Дата публикации 14:06, 23.04.25 Количество просмотров 63 Скандал дня! Срыв переговоров в Лондоне - детали, которые шокируют цинизмом