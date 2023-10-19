Почему США ставят Украине условия применения оружия, а Израилю – нет: объяснение Пентагона

В Пентагоне заявляют, что "Украина и Израиль сейчас ведут две очень разные войны".

В Пентагоне подчеркнули, что, ставя Украине условия применения американского оружия, но не выдвигая их Израилю – не значит, что они не доверяют Киеву.

Об этом сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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"Я бы на это так бы не смотрела. Украина и Израиль сейчас ведут две очень разные войны. Украинцы ответственно используют кассетные боеприпасы на поле боя. Они следят за тем, где они оказываются. Это то, что они делают для собственной безопасности. И чтобы, когда они начнут возвращать свою территорию, избежать дальнейших жертв среди гражданского населения и чтобы не было никаких сработавших кассетных боеприпасов. Это также для их собственной безопасности. Россияне также используют кассетные боеприпасы на поле боя", — ответила она на вопрос журналиста.

Сингх добавила, что Израиль является одним из самых древних партнеров и союзников США на Ближнем Востоке.

"Мы очень тесно сотрудничаем с ними, когда речь идет о предоставлении им необходимой помощи безопасности. Я думаю, мы должны помнить, что эта атака считается их 11 сентября. Они имеют полное право и должны соответствовать террористам, убившим невинных детей", — подчеркнула она.

Представительница Пентагона заверила, что США четко заявили Израилю, чтобы они соблюдали законы войны.

"Опять же, в наших разговорах мы четко заявили, что израильтаны, вступая в боевые действия, продолжали соблюдать законы войны, чтобы они позволили невинным гражданским лицам безопасный проход. Опять же, мы должны помнить, что на них 7 октября жестоко напали", — подытожила она.

Напомним, в посольстве сообщили, сколько на самом деле в Израиле погибли украинцы.

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