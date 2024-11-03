Почему стало сложно сбивать "Шахеды": в ЦПД объяснили

Этой ночью РФ снова атаковала Украину.

Россия не прекращает массированные атаки "Шахедами" по Украине. Однако украинским ПВО не всегда удается им сбивать.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил причину.

По его словам, сбитие шахедов усложнилось, в частности из-за низкой высоты их пролетов и смены российской тактики.

"Меры принимаются. Это важно понимать" — отметил он.

Напомним, Россия выпустила около сотни "Шахедов " и ракеты по Украине: где гремели взрывы.

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