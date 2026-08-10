Почему Стефанишина получил подозрение уже после отставки: объяснение САП

Почему Стефанишина получил подозрение после отставки

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Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение бывшему вице-премьер-министру — министру юстиции и экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной сразу после ее увольнения, поскольку именно на тот момент следствие собрало достаточный массив доказательств для подписания процессуального документа.

Об этом стало известно на брифинге НАБУ и САП.

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Почему Стефанишина получила подозрение только после увольнения: объяснение САП

Об этом на брифинге по итогам работы НАБУ и САП в первом полугодии 2026 года сообщил глава прокуратуры Александр Клименко.

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Отвечая на вопрос, почему процессуальные действия в отношении Стефанишиной произошли уже после ее отставки с должности дипломата, руководитель САП отметил стандартно определенную процедуру.

По его словам, после того, как детективы собирают надлежащую базу, они обращаются в прокуратуру с готовым проектом подозрения. Далее прокурор изучает материалы и принимает решение о его согласовании.

«Что касается сообщения о подозрении, то мы сообщаем о подозрении тогда, когда собрано достаточное количество материалов», — отметил Клименко.

Подозрение вручают в день его подписания.

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В каких делах фигурирует Ольга Стефанишина

Напомним, бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину подозревают в незаконном обогащении на 13,9 млн грн и недостоверном декларировании. По данным НАБУ и САП, она через подругу приобрела две квартиры в ЖК «Файна Таун» стоимостью почти 11 млн грн и оплатила 100 тысяч долларов за их ремонт.

Кроме того, чиновница не указала в декларации пользование квартирой родителей в ЖК «Львовская площадь», автомобилем Mercedes-Benz, зарегистрированным на подчиненного, а также намерение купить дом под Киевом за 550 тысяч долларов. Следствие отмечает, что ее официальные доходы не соответствовали реальным расходам.

Защита экс-посла все обвинения отвергает, отмечая, что прямого доказательства ее причастности к покупке имущества нет, автомобилем она пользовалась всего 15 дней, а состояние было заработано во время работы на руководящих должностях в бизнесе.

Кроме этого дела, Стефанишина с 2014 года является фигуранткой так называемого «дела Лукаш» по растрате 2,52 млн грн при закупке исследований для Минюста, которое рассматривается сейчас ВАКС. Сам процесс она называет затянутым и убеждает, что действовала исключительно в пределах служебных обязанностей.

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6 августа Высший антикоррупционный суд назначил Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен, хотя прокуроры ходатайствовали о 13,3 млн грн. Бывший дипломат заявила, что не имеет необходимой суммы, но будет искать средства для внесения залога.

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