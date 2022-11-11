Почему стиральная машина не сливает воду: шесть причин и как их устранить

Машина-автомат не сливает воду и не отжимает белье. Почему стиральная машина не сливает воду и что делать в таком случае – в материале ТСН.ua

Прежде чем начинать искать причину, почему стиральная машина не сливает воду, нужно отключить ее от сети и слить воду с машинки. Рассказываем, что нужно проверить прежде всего, какие могут быть причины.

Сливной фильтр

Нужно проверить, нет ли засора в сливном фильтре. В норме он фильтрует воду, выходящую из бака машинки, чтобы мелкий мусор и посторонние предметы из вещей не повредили сливную помпу. Если фильтр сильно засорен, вода физически не может вытекать из машины. То есть нужно прежде всего почистить сливной фильтр. Как это сделать, точную информацию можно найти в инструкции к своей стиральной машинке.

Фильтр стиральной машинки

Сливной шланг

Если насос стиральной машины работает, но вода из нее не вытекает, вероятно, причина в резиновом сливном шланге, идущем от задней части техники к стояку или раковине. Скорее всего, он забит мусором. Чтобы проверить состояние шланга, необходимо отсоединить его от машины и продуть воздухом.

Причиной может быть и то, что сливной шланг «перекручен» или передавлен – вода не может пройти через перегиб. Осмотрите его и, в случае необходимости, освободите или расправьте шланг.

Вода может не сливаться из-за засорения в канализации или сифоне (если сливной шланг подключен к сифону). Чтобы проверить так ли это, необходимо отсоединить шланг от канализации и свесить его в ванную или раковину, после чего включить программу слива. Если вода из шланга уйдет свободно, значит засор в канализационной системе. Тогда необходимо прочистить канализационную систему самостоятельно или вызвать сантехника.

Подключение стиральной к сливу воды

Проверьте правильность подключения стиральной машины к сливу. Максимальная длина сливного шланга не должна превышать 3,7 метра. В противном случае мощности сливного насоса не хватит, чтобы прокачать воду. Если стиралка установлена ​​слишком далеко от канализации, нужно перенести ее и переподключить согласно правилам.

Режим стирки

Убедитесь, что режим стирки правильно выбран. Практически у всех машинок есть режим стирки без отжима, то есть с остановкой воды. Обычно такой режим применяется для деликатных тканей или шерсти, бережное полоскание без отжима не деформирует вещи, они не растягиваются и не изменяются. Если выбран режим остановки с водой, нажмите кнопку «Пуск/Остановка/Отмена» и запустите программу слива воды.

Проблемы с переключателем дверцы

Прямо под дверцей стиральной машины находится небольшой пластиковый переключатель, который определяет, когда они закрыты, чтобы машина могла начать работать. Если переключатель неисправен, машина может неправильно сливать воду.

Стиральная машинка не сливает воду

Сбой электроники

Сбой электроники иногда случается с любой техникой. Попытайтесь перегрузить стиральную машину — выключите ее от электросети на 10-15 минут, затем, включите и повторно запустите слив. Если он работает нормально, дело было в разовом сбое.

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