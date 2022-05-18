Почему связь крайне важна, если вы уехали за границу: ответ специалиста

Быть на связи – это не просто болтовня, в случае, когда вы далеко от родных людей, важно постоянно иметь информацию друг о друге.

Связь – это пятый маркер безопасности для переселенцев в рамках совместной коммуникационной кампании с Европейским Союзом и Международной Миграцией. Он очень важен.

Также читайте Как общение спасает жизнь за границей и как не попасть в сексуальное рабство

38-летний Андрей нашёл способ перевезти маму в другую страну и устроить ее там. Женщина в безопасности, а сам мужчина защищает Украину от россиян, поддерживая связь с мамой. Очень важно правильно выстроить коммуникацию со своими близкими, выехавшими за границу, рассказывает специалист программы помощи и защиты уязвимым мигрантам в представительстве Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.

Мать Андрея уже в почтенном возрасте. Женщина плохо передвигается и страдает болезнью сердца. Остаться в стране, в которой идет война, для нее опасно, потому что сердце женщины может не выдержать стрессов, поэтому мужчина решил вывезти ее заграницу.

«Я не могу ее сопровождать до границы, поэтому решил как-то эту ситуацию решать, позвонив по горячей линии, где мне дали советы. Во-первых, чтобы у мамы всегда были документы. Во-вторых, чтобы у нее телефон был заряжен. В-третьих, чтобы она постоянно была на связи», – сказал мужчина.

Ирина Мидловец советует регулярно поддерживать связь, отправлять номера машины, маршрут передвижения, а также куда вы едете и с кем.

Также читайте Украинских беженцев подстерегают псевдоволонтеры: как обезопаситься и не попасть в рабство

Договоритесь с близкими о конкретном времени созвона. Особенно важно правильно спланировать связь с близкими, которые уже устроились на работу за границей и находятся там в постоянном движении. Если с вашими близкими произойдет беда и они попадут впросак с мошенниками, то непременно будут делать все, чтобы вы об этом не узнали. Будьте бдительны, даже если родные постоянно на связи!

«Дают звонить, потому что эксплуататорам не нужно, чтобы вас кто-то начинал искать, иначе могут найти их, могут привлечь их к ответственности и самое главное – они лишат себя рабочей силы, которая приносила им средства», — добавила специалист программы помощи и защиты уязвимым мигрантам в представительстве Международной организации по миграции в Украине.

Так выдумайте кодовую фразу. Например, у вас нет собаки, у вас кот, и вы говорите – если я тебя когда-нибудь спрошу, как там моя собака, значит я в опасности.

После такой кодовой фразы обращайте в миграционную полицию в Украине. Если же у вас возникают вопросы перед переездом или уже на месте – звоните по телефону на бесплатную горячую линию 527.

#StandWithUkraine, #stoptrafficking #527прежде всего