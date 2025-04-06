Почему сжигание сухой травы может быть полезным: эксперт высказал непопулярное мнение

Сжигание сухой травы

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Весенняя проблема в Украине — сожжение сухой травы и кустарников. За сжигание лугов, пастбищ, растительности либо её остатков предусмотрены огромные штрафы и даже уголовная ответственность. Соцсети тем временем пестрят картинками мертвых зверьков, сгоревших заживо, потому что не смогли спастись от огня. Иногда сжигание приводит и к человеческим трагедиям, жертвами огня становятся сами поджигатели.

Большинство экологов отмечали, что сжигание вредно для окружающей среды в первую очередь из-за вредных выбросов в атмосферу, разрушения почвенного покрова и уничтожения экосистемы.

Однако эколог и геоботаник Яков Дидух высказал неожиданное мнение, что иногда сжигание может положительно влиять на экосистему, если проводить его под контролем. Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».

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Дидух признался, что вопрос сжигания травм для науки является дискуссионным вопросом.

«Сжигать плохо, потому что выделяется большое количество СО2 и идет в воздух. При сжигании у лесов и населенных пунктов есть риски пожара. Впрочем, есть такие экосистемы, которые извечно формировались под влиянием огня и выпаса — это степи. Если степь не выпасать (потому что выжигать сейчас нельзя), то она начинает терять свою биологическую ценность. Накапливается подстилка, потом появляются кустарники, потом леса и эти степные экосистемы теряются, потому что они формировались исторически под влиянием сжигания и выпаса», — говорит эколог.

Он признает, что для противодействия климатическим изменениям, губительному разрушению влияния пожаров выжигание целесообразно запретить.

«Но есть места, где нужно, чтобы это было под контролем. Нельзя все всегда вести по одному принципу. Природа многогранна, экосистемы разнообразны и нуждаются в разумном контроле человеческой деятельности», — подытожил эксперт.

Он привел пример, что с запретом вмешательства человеческой деятельности в степных заповедниках (например, «Михайловская целина» на Сумщине) были потеряны те экосистемы, ради которых эти заповедники были созданы.

«Невмешательство привело к тому, что степные участки начали зарастать кустарниками и деревьями и потеряли свою ценность. Поэтому нужно ко всему подходить взвешенно», — подытожил Яков Дидух.

Ранее в Ивано-Франковской области спасатели обнаружили тело погибшей 83-летней женщины. По предварительной информации, она могла погибнуть в результате сжигания сухой травы.