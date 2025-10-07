"Почему такая паника поднялась": эксперт о том, что Минобороны получит доступ к госреестрам

Тимочко о мобилизации / © ТСН

Министерство обороны может получить доступ к государственным реестрам для уточнения данных резервистов.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тимочко, передают Новости.LIVE.

«На самом деле вопрос стоял примерно так, что Министерство обороны получает доступ ко всем реестрам. И вопрос стоял, к которым больше всего и какие наиболее точные», — сказал Тимочко.

Он повторил, что наиболее точный сейчас — это реестр избирателей.

«Причем я об этом говорил неоднократно три года. Но спасибо всем, что среагировали. Это на самом деле тоже показатель того, чего больше всего граждан (тревожит — Ред.). Но мы должны понимать, что мобилизация это не наказание, это не принуждение как таковое. И это, прежде всего, о защите, о любви, об обороне своей страны. И есть критерии отбора в армии не в соответствии с реестрами», — говорит Тимочко.

Эксперт напомнил, что реестры только предоставляют информацию о социальном статусе граждан. Например, является ли человек многодетным отцом, лицом с инвалидностью или малообеспеченной семьей. Именно эти факторы учитываются при определении пригодности к службе.

Тимочко удивился, почему его комментарий для ТСН.ua, что ТЦК будет вызывать тех, кто ходил на выборы, произвел такой фурор.

«Я не понимаю, почему это такая паника поднялась. Не забывайте, что в „Резерв+“ зарегистрировалось более пяти миллионов украинских граждан. То есть здесь тоже нет какой-то секретности, нет какой-то уникальности. Но, тем не менее, мы все должны помнить, что не страшилками должен выступать потенциальный призыв в армию… Мы в войне: многие люди действительно не выходят на контакт, много исчезло, много эмигрировали, много вывезли. И государство должно понимать: на кого опираться, какое количество граждан осталось, даже какие, какое экономическое состояние нас может ожидать при том или ином наличии граждан», — подытожил Тимочко.

Ранее сообщалось, что у Украины изменили правила военного учета — была введена автоматическая постановка и снятие с учета.