В период военного положения и мобилизации ТЦК активно разыскивают мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые нарушили правила военного учета и не выполняют свои законные обязанности.

Об этом рассказали юристы.

Они объяснили, что розыск инициируется ТЦК и СП не для уголовного преследования, а для обеспечения присутствия нарушителей в районных ТЦК. Розыск инициируется для составления протокола об административном правонарушении и наложении штрафа. Основанием является нарушение статей 210 и 210-1 КУоАП.

В розыск часто попадают мужчины, которые не состоят на военном учете по месту регистрации или работы, игнорируют повестки, уклоняются от прохождения ВЛК или не уточнили свои учетные данные.

После обнаружения нарушения ТЦК обращается в полицию для административного задержания нарушителя. Задержанного доставляют в районный ТЦК, где составляют протокол и налагают штраф. Если нет оснований для отсрочки, нарушителя могут быть направлены на ВЛК для дальнейшего призыва. Находящиеся в розыске военнообязанные не могут быть забронированы на предприятиях, а мужчинам за рубежом отказывают в оформлении паспортов.

Розыск снимается после вынесения постановления об административной ответственности и только при личном присутствии военнообязанного, поскольку дистанционное решение этого вопроса не предусмотрено законодательством.

Напомним, главным словом 2024 стала "бусификация" — термин, который в 2024 широко распространился в украинском обществе.

Читайте также: