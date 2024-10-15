Почему ТЦК устраивают рейды на концертах, в спортзалах и ресторанах: все подробности

Массовые рейды ТЦК поставили на уши всю страну. На днях мужчин "упаковали" в спортзалах, ресторанах, автозаправках и даже на концертах. Самый громкий из скандалов поднялся, когда представители территориальных центров вместе с полицией проверяли документы у посетителей концерта Океана Эльзы. Возникает вопрос – неужели в Украине все так плохо с мобилизацией? Почему же на самом деле ТЦК устраивают такие рейды и облавы?

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Массовые рейды ТЦК

Эта тема беспокоит украинцев уже несколько дней. В последнее время работники ТЦК все чаще наведываются в общественные учреждения и проверяют документы у военнообязанных украинцев. Одни не противятся, другие — выкрикивают "Позор" в адрес военнослужащих и сотрудников полиции. Так произошло во Львове, где ТЦК посетили свадьбу.

"Позор" сотрудникам ТЦК выкрикивали и в Киеве. Именно там возник первый и, пожалуй, самый громкий скандал. Все началось с концерта "Океана Эльзы". На днях группа отметила свое 30-летие, и именно к этой дате приурочила свои октябрьские шоу в столице. Первый праздничный концерт прошел 11 октября.

После завершения выступления возле Дворца спорта посетителей ждали несколько десятков сотрудников ТЦК и СП вместе с полицией. Они проверяли военно-учетные документы у военнообязанных. Некоторых посетителей концерта задерживали и сажали в полицейские авто.

Это не единственный концерт, на котором на днях заметили сотрудников ТЦК. 12 октября посетили еще одно культурное мероприятие. Речь идет о выступлении стендап-комика Антона Тимошенко в Черкассах.

В Хмельницком тоже не обошлось без скандалов. Местное издание Хмельницкий Live сообщало, что ТЦК начали рейды по заведениям и ночным клубам. Кроме того, представителей ТЦК заметили также в спортивных залах города, а затем в заведениях питания и ТРЦ.

Далее ТЦК добрались до Буковеля и Яремче. Как видно на опубликованных кадрах, небольшие группы военнослужащих в сопровождении полицейского проверяли документы у постояльцев "Буковеля". Как пишут в сети, сотрудники ТЦК также посетили ресторан в туристическом поселке Яремче и побывали на автобазаре под Ивано-Франковском.

А в Закарпатье женщины решили не пускать мужчин в военной форме, вероятно, работников ТЦК, в свою деревню. Наконец, военные решили газировать на бусе, несмотря на то, что впереди стояли женщины, некоторые из них — с детьми на руках.

Почему ТЦК устраивают рейды?

После ряда громких скандалов в Верховной Раде объяснили, что подобные меры необходимы. Мобилизационные рейды ТЦК в общественных местах связаны с необходимостью пополнения подразделений ВСУ. Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко в эфире Радио Свобода. Нардеп заявил, что военное руководство должно напоминать призывникам об их обязанностях.

Нардеп говорит, что боевые командиры обращаются в ТЦК за пополнением подразделений. Он подчеркнул, что подобные мобилизационные меры необходимы из-за необходимости доукомплектования боевых подразделений Сил обороны.

Федиенко подчеркнул, что не все мобилизованные попадают на линию фронта, таких около 10%. В то же время в ВСУ есть дефицит в тыловых кадрах на должности, например, электриков или водителей.

Напомним, "рейды" продолжаются: ТЦК проверяли документы на концерте в Броварах и ходили по кафе Одессы.

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