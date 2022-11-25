Почему техника может сгореть во время отключения света и как это предотвратить

Во время плановых и аварийных отключений электроэнергии из-за нестабильного напряжения бытовая техника выходит из строя. Чтобы делать в таком случае, чтобы предотвратить повреждения техники, рассказываем в материале ТСН.ua

После включения света, после отключений электроэнергии одновременно начинают работать различные приборы, такие как холодильники, лампы, телевизоры и т.д., и напряжение резко прыгает.

Когда включают электросеть вместо 220 В подают напряжение в 170-260 В. Если же из строя выходит нулевой проводник, а это очень часто случается в старом жилом фонде, напряжение может возрасти до 300 В. Именно из-за такого скачка некоторые приборы выходят из строя.

Поэтому необходимо выключать все приборы из розетки после отключения света и включать их через 30 минут после восстановления его в доме и делать это постепенно. Сначала прибор, который нужен в первую очередь, например холодильник, затем следующие.

Пренебрежение этими правилами и приводит к замыканию, повреждению техники и, в результате, к пожарам.

Во многих старых домах отсутствуют щетки в самих квартирах, а в щитках, находящихся в подъездах, подключение происходит хаотично.

Поэтому электрики советуют устанавливать реле напряжения – собственно стабилизатор напряжения, способный защитить технику от повреждений. В случае резкого падения или наоборот роста напряжения реле напряжения отключает подачу тока до его стабилизации, предотвращая таким образом подачу опасного для техники тока. Даже если техника продлевает работу во время перепадов, срок работы ее сокращается. Стоимость такого реле сейчас составляет от 1000 грн. Поэтому специалисты рекомендуют его приобрести.

Читать также: