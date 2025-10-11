Почему ТЦК держит военнообязанных в розыске даже после штрафов: объяснение юриста

Мобилизация в Украине. / © ТСН

После оплаты штрафа от ТЦК военнообязанного снимают с розыска. Впрочем, бывают случаи, когда человек продолжает "светиться" в базе.

Что делать в таких случаях и куда жаловаться, рассказала юрист Наталья Гнатик в комментарии "РБК-Украина".

По ее словам, бывают случаи, когда после оплаты штрафа от ТЦК снова появляется отметка о розыске. Результат оплаты штрафов, говорит юрист, зависит от индивидуальной ситуации каждого военнообязанного.

"Если вы оплатили штраф и думаете, что это раз и навсегда разрешит ситуацию с розыском, то это не работает. Но это может быть выходом. Вы платите штраф, вас снимают с розыска и решаете вопросы с ТЦК дальше. То есть такая уплата штрафа дает время, короткое или не очень - найти работу с бронированием, найти законные поля - найти законные основания", - объяснила Наталья Игнатик.

Обычно вопросы с неправомерными штрафами и другими незаконными действиями ТЦК рекомендуют решать в суде. Впрочем, этот процесс может затянуться на месяцы, а в Киеве и больших городах придется ждать еще больше. За это время мужчине могут направить еще несколько повесток.

"В большинстве приходится закрывать производство только после уплаты штрафа. Можно прийти в ТЦК для решения этого вопроса лично, но надо понимать, если у вас нет оснований для отсрочки, то вас там мобилизуют", - говорит юрист.

Напомним, по постановлению Кабмина, украинцев в возрасте от 25 до 60 лет будут брать на учет в ТЦК автоматически . Теперь Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут иметь больше данных о военнообязанных. Речь идет о фамилии, имени и отчестве, налоговом номере, адресе места жительства (регистрации), месте работы (самозанятости), образовании и т.д.

