Почему у Лукашенко активизировали тему «Орешника»: эксперт по безопасности дал ответ

«Орешник» / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко постоянно напоминает о российском «Орешнике», который якобы разместили в Беларуси. Ситуация с этим уже превратилась в определенный абсурд.

Об этом 24 Канала рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук. По его словам, «Орешник» в Беларуси — это очередная информационная операция от Кремля.

Почему Лукашенко много говорит об «Орешнике»

Как отметил Лакийчук, в свое время Россия делала очень похожую информационную кампанию с ракетами «Искандер». Они угрожали Европе, что разместят их в Калининграде.

«Искандеры» действительно могут создать угрозу. Но они не способны позволить России захватить Европу. То же касается и «Орешника».

«Вспомните о начале информационной кампании. Путин и Белоусов говорили об „Орешнике“ на всех совещаниях. Без привязки к теме. Теперь Лукашенко рассказывает, что у них есть „Орешник“. Эта тема — ИПСО, которая является указанием сверху», — сказал Лакийчук.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Беларуси подтвердил информацию о якобы размещении новых российских ракетных систем. По его словам, комплекс «Орешник» был размещен для того, чтобы обеспечить безопасность Беларуси.

Однако позже эксперт по вопросам изучения России, политический аналитик Игар Тышкевич объяснил, что новость о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси, мгновенно разлетевшаяся в РосСМИ, оказалась очередной информационной операцией.